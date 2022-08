Jungzüchtertag üben sich beim Rinder-Fitting

Die Rinderunion Baden-Württemberg hat als Vorbereitung zum 17. RBW Jungzüchtertag vor Kurzem sogenannte Fitting Kurse in der Versteigerungshalle Bad Waldsee angeboten. Über 65 motivierte Jungzüchter aus dem Kreis nahmen daran teil und wurden sie von international erfahrenem Mitarbeiter der Rinderunion geschult. Auf dem Programm standen die Auswahl und Fütterung der Schautiere, das korrekte Waschen und Scheren, sowie das perfekte Vorführen im Ring. Davon berichtet die Rinderunion in einem Schreiben.

Kind und Rind müssen von der Größe zusammenpassen. So wird bei der Auswahl des Rindes der Grundstock für eine erfolgreiche Schauteilnahme gelegt. Bevor das erste Mal geübt wird, sollte das Tier mehrmals mit dem Strick fixiert werden. Ebenso verliert es durch den Kontakt beim Striegeln die Scheu vor dem Menschen. Danach kann es mit dem Üben los gehen.

Um ein ideales Bild im Ring abzugeben, sollten Tiere ab vier Monate geschoren vorgestellt werden. Wie beim Menschen werden die Tiere vor dem Haare schneiden gewaschen. Die verschiedenen Anforderungen an Schermaschinen, Schermesser und Fitting Sprays erklärten erfahrene Kuhfitter. Die Benutzung einer kleinen Akku-Schermaschine für die Beine macht es dem Fitter leichter und dem Rind angenehmer. Wichtig sind vor allem, dass die Übergänge an Hals, Körper und Beinen, die mit verschiedenen Schermessern durchgeführt werden, fließend sind. Alle Teilnehmer hatten die Möglichkeit selbst zu scheren und als Highlight wurde bei den Tieren noch eine „Top Line“ gestylt.

Frisch gestylt ging es zum Vorführen. In den ausgeteilten Schulungsheften wurden den Teilnehmern die Regeln des Deutschen Jungzüchterverbandes mit auf den Weg gegeben. Korrekter Einzug in den Ring, genügend Abstand zur Bande und Vordermann sind wichtig. Ebenso die verschiedenen Befehle des Preisrichters und das gekonnte Aufstellen, sind genau definiert. Wichtig ist der Blickkontakt zum Preisrichter, um Befehle schnell umsetzen zu können. Aber auch das Schautier muss im Auge behalten werden.

Jeder Vorführer hat mehrmals die Möglichkeit mit einem Rind im Ring zu üben. Die RBW Mitarbeiter gaben wertvolle Tipps mit auf den Weg. Ein besonderer Dank gilt den Betrieben die Tiere für diese Schulungen zur Verfügung gestellt haben. Jetzt steht einer erfolgreichen Teilnahme beim RBW Jungzüchtertag am Sonntag, 11. September, in der Versteigerungshalle Bad Waldsee nichts mehr im Weg, heißt es in dem Bericht der Rinderunion abschließend.