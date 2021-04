Jungen Filmemachern winken Preise

Seit 2017 verleiht die Bruno-Frey-Stiftung den Bruno-Frey-Filmpreis. Auch in diesem Jahr kürt die Stiftung in Zusammenarbeit gemeinsam mit dem Verein Biberacher Filmfestspiele wieder ein herausragendes Projekt in der Kategorie Film. Der Preis ist mit 2000 Euro dotiert, das Genre können die Teilnehmer frei wählen.

Die Bruno-Frey-Stiftung hat es sich auf Wunsch des in Biberach geborenen Unternehmers Bruno Frey zur Aufgabe gemacht, die musische und kulturelle Erziehung der Jugend im Landkreis Biberach zu fördern. Teilnehmen können an dem mit 2000 Euro dotierten Bruno-Frey-Filmpreiswettbewerb Schulen, Vereine, Gruppen und Einzelpersonen, die 2019, 2020 oder 2021 einen Film von einer Länge bis maximal 20 Minuten produziert haben, unter 30 Jahre alt und aus dem Landkreis Biberach sind. Mit seinem Projekt kann man sich ab sofort bis zum 11. Juli beim Verein Biberacher Filmfestspiele bewerben.

Die Preisübergabe und Vorführung des Gewinnerfilms erfolgt im Rahmen der Veranstaltung „Sommerkino“ am Donnerstag, 29. Juli. Das Genre der Filme ist frei wählbar, eine Inspirationsquelle könnten sein: „Heimat – was bedeutet das für mich?", „Das Ding aus der Zukunft", „Das kleine Glück 2020“, ein Fakedocumentary, Musikvideo oder ein Videobrief an die Kinder /Enkelkinder.

Die Filme können über den Link zur Plattform, auf einem digitalen Speichermedium oder als DVD an die Geschäftsstelle der Biberacher Filmfestspiele in der Waldseer Straße 3 in Biberach gesendet werden. Die Kontaktadresse per E-Mail lautet info@biberacherfilmfestspiele.de.