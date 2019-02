Junge Valencer drehen Videos über Biberach

„Typisch deutsch – typisch französisch?“: Beim Schüleraustausch des Collège Jean Zay aus Valence und der Dollinger-Realschule gab es viel zu erleben und zu entdecken. Eine Woche waren 26 französische Schüler zu Gast in Biberach. Die Teilnahme am Familienleben in den Gastfamilien, am Unterricht und am vielseitigen Austauschprogramm gab Einblicke in Kultur und Gewohnheiten, in Unterschiede und Gemeinsamkeiten.

Der Schüleraustausch zwischen den beiden Schulen besteht seit vielen Jahren und hat unzählige Freundschaften hervorgebracht. So startete der Austausch in diesem Jahr wieder mit einem Willkommensfest. Nach dem Wochenende in den Familien stand der gemeinsame Unterrichtsbesuch an. Mit museumspädagogischer Begleitung lernten die Schüler in der aktuellen Ausstellung über den Biberacher Künstler Jakob Bräckle vieles über Land und Leute kennen. Bräckles Blick für Oberschwaben konnten die jungen Künstler dann selber mit Hocker und Farbkasten bildlich festhalten.

Brezeln, Schokolade und Autos

Viel Spaß machte das Brezelnbacken in der Bäckerei Keim & Brecht. Eindrucksvoll waren der Besuch des Mercedes-Benz-Museums in Stuttgart und eine Führung durch die benachbarte Fußballarena. Souvenirs in Form der selbst fabrizierten Schokoladenkreationen gab es bei Rittersport in Waldenbuch. Nicht fehlen durfte der gemeinsame Besuch des Jordanbads, denn Thermalbäder sind im Rhônetal Mangelware.

Grenzenlose Kreativität sprudelte bei einem Medienprojekt, das in Kooperation mit dem Medienzentrum des Landratsamts und dem Verein Jugend Aktiv im städtischen Jugendhaus 9teen auf die Beine gestellt wurde. Hermann Schnirring und Roland Hirsch vom Kreismedienzentrum brachten tolles Equipment und Ideen mit. Ausgestattet mit Tablets erkundeten die französischen und deutschen Schüler Orte und Einrichtungen in der Stadt und erstellten mit Fotos, Videos und Interviews eine digitale Dokumentation über die bunte Vielfalt Biberachs und die hier lebenden Menschen.

In den Pausen sorgten Air-Hockey, Tischkicker, Billard und die Virtual-Reality-Brille des Kreismedienzentrums für Spaß. Beim Empfang im Rathaus sprach Sabine Engelhardt über die lange und tiefgehende Freundschaft, die Valence und Biberach verbindet. Die von den Bürgern, Vereinen und Institutionen getragenen Städtepartnerschaften förderten das friedliche Miteinander der Völker. Für die Jugend ist es gerade der Schüleraustausch, der den Abbau von Vorurteilen und den Ausbau von Toleranz frühzeitig vermittelt. Ein großes Dankeschön für die Organisation galt den Lehrerinnen Claudia Feifel-Krause, Stefanie Goll und Angela Imhof. Nach der erlebnisreichen Woche fiel der Abschied nicht leicht. Die Vorfreude auf das Wiedersehen im Mai in Valence ist groß.