Junge Schauspieler gesucht

In Kooperation mit der Wieland-Stiftung bietet Regisseurin Susanne Maier von der Jugendkunstschule Biberach in den Sommerferien für Jugendliche zwischen 14 und 25 Jahren einen Theater-Workshop vom 30. Juli bis 10. August, jeweils 9 bis 17 Uhr, in der Jugendkunstschule, an.

Das erarbeitete Stück wird am 10. August, 20.30 Uhr, auf Schloss Warthausen uraufgeführt. Erinnert wird mit der Theater-Performance an Sophie von La Roche, der ersten deutschen Bestsellerautorin, die vor rund 200 Jahren auf Schloss Warthausen lebte. Die Texte sind in der Schreib-Werkstatt der Wieland-Stiftung entstanden. Susanne Maier zeigt den Teilnehmern, wie man den fremden Worten authentisch Ausdruck verleiht. Auch eigene Ideen können eingebracht werden.

Der zweiwöchige Workshop ist kostenlos. Das Angebot ist Teil des Literatursommers zum Thema „Frauen in der Literatur“ der Baden-Württemberg Stiftung.