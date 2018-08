Junge Sänger reisen mit viel Gesang durch Italien

Eine sechzehntägige Konzertreise hat die St.-Martins-Chorknaben unter anderem nach Italien geführt. Sie sangen Konzerte und Gottesdienste in Verona und Assisi. Auch ein Aufenthalt sowie ein Konzert in Subiaco, der Partnerstadt von Ochsenhausen, standen auf der Agenda. Im Anschluss ging es nach Rom, wo die Sänger fast ausschließlich vor heimischem Publikum auftraten. Denn zeitgleich fand die große Ministrantenwallfahrt statt.

Über Pistoia ging es in die Partnerstadt von Biberach, nach Asti. Dort sang der Chor einen Gottesdienst in der Kirche „San Domenico Savio“ und ein Konzert in der Kirche „San Secondo“ mit Werken von Palestrina, Mozart und Wagner. Spätestens als die Zugabe „Rund um mich her ist alles Freude“ erklang, sangen sich die Chorknaben in die Herzen der Zuhörer. Krönender Abschluss war ein sechs Tage langer Camp-Aufenthalt in der Nähe von Innsbruck. Dort erholten sich die Sänger bei Fußball, Geländespiel, Nachtwanderung und Lagerfeuer. Doch auch hier ging es nicht ganz ohne Gesang.

Interessierte können bei einer der nächsten Reisen der St.-Martins-Chorknaben dabei sein. Voraussetzung ist die Teilnahme an der neuen Vorscholagruppe, die am 9. Oktober beginnt. Anmelden kann man sich am Dienstag und Freitag, 2. und 5. Oktober, jeweils von 17 bis 18.30 Uhr im Büro der St.-Martins-Chorknaben (Kirchplatz 4, Telefon 07351/76559).