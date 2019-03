Junge Musiker lassen populäre Musik erstrahlen

Das Jugend-Sinfonieorchester ist zu Gast in der Gigelberghalle in Biberach gewesen. Werke von Edvard Grieg gestalteten den ersten Teil des Konzerts, die Musiker begannen mit fünf Sätzen aus den beiden Peer-Gynt-Suiten, der Musik nach dem gleichnamigen Bühnenstück von Henrik Ibsen.

Der „Brautraub Ingrids Klage“ beginnt in furiosem Allegro, ändert sich in ein schmerzliches Andante. In den folgenden Sätzen „Arabischer Tanz“ in raschem Allegro, der lebhaften Erzählung von „Peer Gynt Heimkehr“, in „Solvejgs Lied“ und dem dem Tanz „In der Halle des Bergkönigs“ mit aus Pizzicati entstehendem langen Crescendo hört man wunderschön zerfließende gefühlig weiche Romantik, wie auch stark zupackende Phrasen.

„Aus Holbergs Zeit“ ist eine der großen Streichersuiten der Spätromantik. Was Grieg hier mit den Mitteln des romantischen Streicherklangs wiederbelebte, war eine auch von Bach geschätzte und komponierte spätbarocke Orchestersuite mit ihren französischen Tanzformen. Nach dem sehr schnellen Präludium kommt die langsame Sarabande, barocker Schwere ledig, schier träumerisch. Die Gavotte vermittelt gute Laune, und die folgende Air schwebt durchaus erdgebunden ein. Den Schlusspunkt setzt ein Rigaudon, ein duftiges Rondo als fröhlicher Gruppentanz.

Im Jahre 1868 komponierte Grieg sein Klavierkonzert a-moll, sein einziges. Den dritten Satz „Allegro moderato molto e marcato“ spielte Franziska Wientges. Die junge Pianistin war seit ihrem achten Lebensjahr viele Jahre Schülerin von Anita Bender, studiert jetzt Klavier an der Musikhochschule Hannover.

Dem kernigen Hauptthema, dem norwegischen Springtanz Halling nachempfunden folgt eine Flötenmelodie über Streichertremoli. Zwei Kadenzen des Klaviers sind eingefügt. In der Coda hört man plastische und plakative Klangelemente: Streichertremoli in hoher Lage, hohe Bläserakkorde, auftrumpfende Fanfarenklänge der Blechbläser, Paukenwirbel, rauschende Klavierarpeggien. Die junge Pianistin interpretiert die Musik schwungvoll melodiös. Lyrik und Kantabilität artikuliert sie mit Phantasie und Innigkeit, wählt straffe, auch dramatische Tempi.

Als Zugabe hörte man noch die „Arietta“ aus den „Lyrischen Stücken“ von Grieg, von Franziska Wientges liebevoll romantisch interpretiert.

Antonín Dvořák hatte sein „Rondo g-moll für Cello und Orchester“ 1891 komponiert. Das Thema beginnt mit den klagenden kleinen Sekunden und Flagoletts. Gesangliche Themen und ein mitreißender Tanz kommen hinzu. Tobias Klessinger, Stimmführer Cello der Jugend-Sinfonieorchesters, spielte die romantischen Melodien liedhaft und lyrisch, mit romantischer Empfindsamkeit und instrumentaler Virtuosität. Als Zugabe spielte der junge Musiker den „Marsch für Kinder“ von Sergei Prokofjew.

Und dann folgten zwei hoch populäre Offenbach-Werke. Zuerst der Ohrenschmeichler der „Barcarole“ aus „Hoffmanns Erzählungen“ mit den wiegenden Bewegungen des Schaukelns einer Gondel im „Guillietta-Akt“ in Venedig, im Original gesungen von Sopran und Mezzosopran. „Orpheus in der Unterwelt“ ist eine kecke Parodie der griechischen Mythologie, insbesondere der Sage von Orpheus und Eurydike. Und die jungen Musiker fetzten mit großem musikantischem Vergnügen den unsterblichen Ohrwurm der Ouvertüre mit dem Can-Can als Schluß, der die Zuschauer schier von den Stühlen reißt. Konzertmeisterin Alina Klotz und Cellist Tobias Klessinger beeindruckten mit klangschönen Soli. Als stilistischen Kontrapunkt hörte man als Zugaben zuerst zwei ruhige schwedische Volksmelodien. Als „Rausschmeißer“ kam dann noch einmal der Offenbachsche „Can-Can“.

Die 35 jungen Frauen und 16 jungen Männer im Orchester brachten die Musik differenziert zum Klingen, lyrisch schön und spannungsvoll konsequent. Die Musiker nehmen Günther Luderers Führung, seine Signale des Gestaltungswillens mit weit geöffneten akustischen und optischen Sinnen auf, setzen diese mit beeindruckenden instrumentalen Fähigkeiten in Klangschönheit um.