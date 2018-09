Junge Musiker für Auftritt im Abdera gesucht

Der Tendring-Ausschuss im Verein „Städte – Partner – Biberach“ veranstaltet im Rahmen der Englischen Wochen am Samstag, 20. Oktober, ab 19 Uhr in der Kulturhalle Abdera (Breslaustraße 13) einen Abend für „Youngsters on Stage“.

Junge Leute im Alter von zwölf bis 25 Jahren, die gerne Musik machen und das auch noch vor Publikum, sind eingeladen, sich zu melden. Weil auch aus Biberachs britischem Partnerschafts-District fünf jugendliche Musiker anreisen werden, bietet der Abend zudem die Möglichkeit, Kontakte nach England zu knüpfen. Moderiert wird die Veranstaltungvon Paolo Percoco vom Ulmer Radio Free FM. Tonanlage samt Tontechniker sind im Abdera vorhanden, die Instrumente sollten jedoch selbst mitgebracht werden. Die Art der Musik ist jedem selbst überlassen, so dass ein bunter Musikmix zu genießen sein wird. Der Eintritt kostet drei Euro.