Junge Musiker begeistern bei der Christmas Session

Bereits zum zwölften Mal hat am Samstagabend die Christmas Session der Musikschule Tritonal in der Gigelberghalle in Biberach stattgefunden. Gemeinsam mit dem Verein Junge Musikkultur (Jumuk) brachten Organisatoren und Helfer 38 Bands auf die Bühne, deren Auftritte keinen im Publikum stillsitzen ließen.

Die Christmas Session gilt inzwischen als Kult-Event, nicht nur für die teilnehmenden Kinder und ihre Eltern. Das sieht man vor allem an der steigenden Besucherzahl, die einen immer größeren Veranstaltungsort verlangt. Dadurch seien die Organisationsabläufe aber auch deutlich routinierter geworden.

„Während der Organisation bleiben die Kids am coolsten“, sagt Johanna Wiedergrün, Lehrerin an der Musikschule Tritonal. Sie stellt jedes Jahr mit ihren Kollegen die Schülerbands zusammen, für die sie zuvor Lieder aussuchen. „Dieses Jahr durften einige Schüler aber auch selbst ihre Songs aussuchen und sich in Bands organisieren“.

Eine Woche vorher finden die ersten Proben statt und am Tag zuvor werden bei der Generalprobe noch letzten Feinschliffe vorgenommen.

Das Ergebnis beeindruckt sowohl Organisatoren als auch Besucher. Die Begeisterung für Musik ist allen auftretenden Kindern anzusehen, angefangen mit der jüngsten Band, die als erstes den Song „Born To Be Wild“ spielt. Von Rock, Pop und Hip Hop wie der Song „Haus am See“ von Peter Fox ist alles dabei. Klassiker von Elton John oder Toto dürfen auch nicht fehlen.

Wir wollen Jugendliche bei der Gründung von Bands unterstützen und ihnen auch eine gewisse Vernetzung bieten. Stephanie Rossknecht

Zwei Songs sind selbst geschrieben. Auch wenn manchmal Lehrer ein Teil der Band sind, bleiben die Schüler im Vordergrund. Mit Auftritten wie von den Black Unicorns oder der Band Nameless ist das aber auch nicht schwer: Voller Energie und Unbefangenheit lassen die jungen Musiker das Publikum zu Rockmusik tanzen.

Sogar Techno kommt mit einem mitreißenden Percussion-Auftritt à la Safri Duo nicht zu kurz. Bei Songs wie Seven Nation Army, gesungen von Marie Morkosjan kann das Publikum nicht anders als mitzusingen.

Besonders viel Applaus erhält Gitarrist Marco Bannert, als er beim Auftritt seiner Band MoECrew die Gitarre auf seinem Rücken spielt. Einen spektakulären Abschluss mit beeindruckendem Gitarrensolo liefert der Song „Bohemian Rapsody“ von Queen, unterstützt vom Boehringer-Chor. Moderiert werden die Auftritte von Eric Mathes.

Die Musiklehrer sind sich einig, dass die Christmas Session etwas Besonderes ist, weil sie Kinder jeden Alters auf unterschiedlichen Niveaus zusammenbringt. „Für mich ist es das Highlight des Jahres“, fasst Alexander Locher zusammen.

Gemeinsam mit Martin Wiedergrün kam er auf die Idee der Christmas Session, als die beiden Musiklehrer ihre Schüler zu einer Band formierten. „Ab da stand für uns fest: Wir wollen das öfter machen.“ Ehemalige Schüler besuchen die Session noch immer gerne, was sie zu einer Art Familientreffen mache.

Proberaum im Abseitz

„Hierbei merkt man besonders, was für eine Koordination dahintersteckt und wie sehr alle mithelfen“, erklärt Stephanie Rossknecht. Sie ist Vorsitzende des Vereins Jumuk, der sich 2016 gegründet hat. „Wir wollen Jugendliche bei der Gründung von Bands unterstützen und ihnen auch eine gewisse Vernetzung bieten. Deswegen sind wir gerade auch dabei, einen Proberaum im Abseitz einzurichten.“

Neben der Organisation der Christmas Session gemeinsam mit der Musikschule Tritonal ist der Musikfrühling ein weiteres Projekt des Vereins Jumuk.