Junge Menschen für Berufe begeistern

„Deine Zukunft, deine Wahl“, unter diesem Motto haben zwei Referenten des gemeinnützigen Projekts „Coaching4future“ den Zehntklässlern des Wieland-Gymnasiums Einblicke in den sogenannten MINT-Bereich (Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik) gewährt. Ziel des gemeinsamen Projekts der Baden-Württemberg-Stiftung, des Arbeitgeberverbands Südwest-Metall und der Bundesagentur für Arbeit ist es, junge Menschen für eine Karriere in diesen Berufsfeldern zu begeistern.

„Wir wollen das Interesse an den MINT-Berufen wecken und die Schüler davon überzeugen, dass sie keinesfalls langweilig sind“, sagt die Chemikerin Nadine Eckstein vom „Coaching4future“-Team. Besonders in diesen Bereichen würde es an gut ausgebildetem Nachwuchs mangeln. Dieser werde aber benötigt um Innovationen überhaupt möglich zu machen. Sie und Biologe Toni Gauder, der ebenfalls zum Team gehört, haben den Schülern mithilfe einer interaktiven, multimedialen Präsentation gezeigt, welche Bedeutung die Technik und Naturwissenschaften für die Zukunft haben.

Bevor es in die Materie ging, präsentierten die Coaches den Zehntklässlern eine To-do-Liste. Sie sollten sich fragen: „Wo liegen meine Stärken?“, „Welche Interessen verfolge ich?“ und so Erfahrungen sammeln, um später die richtige Entscheidung zu treffen. Anhand der zwei Themenschwerpunkte, „uns unterhalten“ und „wie wir leben werden“, welche die Schüler selbst auswählten, wurden ihnen verschiedene Produkte und Forschungsansätze vorgestellt. Bevor die Coaches den Schülern Einblicke in zukünftige Technologien gewährten, sollten sie sich anhand des Beispiels Computer zurückerinnern. Auf die Frage, wie es mit den PCs zukünftig weitergehen könnte, hatte das junge Publikum schon konkrete Vorstellungen: „Mithilfe von Brillen eine virtuelle Realität erschaffen“ oder „Spiele ohne Controller spielen zu können, also mit einer Gestensteuerung“. Erstaunt waren die Zehntklässler, als die Coaches tatsächlich schon derartige Entwicklungen präsentieren konnten.

Neben den Produkten aus den unterschiedlichen MINT-Bereichen wurden auch die beruflichen Perspektiven, die sich dahinter verbergen, erläutert. „Mir hat der Vortrag sehr gut gefallen, weil die Coaches das Publikum so gut miteinbezogen haben“, sagt Lukas Bech, Schüler des Wieland-Gymnasiums. Robert Gabrielyan konnte sich zwar schon vor der Präsentation vorstellen später im MINT-Bereich zu arbeiten, der Vortrag habe ihn aber nochmals bestärkt.

