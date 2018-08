Junge Menschen für Austauschprogramm gesucht

Weitere Informationen sind erhältlich im Wahlkreisbüro von Martin Gerster, Poststraße 7, in Biberach, unter Telefon 07351/3003000, per E-Mail an

martin.gerster@wk.bundestag.de, oder bei der GIZ unter Telefon 0228/4460-1172 und per E-Mail usappp@giz.de. Zusätzliche Informationen zum Berufstätigen-PPP gibt's auch unter

www.giz.de/usappp oder www.bundestag.de/ppp.