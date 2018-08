Junge Leute probieren Football

Die Jugendabteilung der Biberach Beavers organisiert ein großes Sommerferienprogramm. Für Jungen und Mädchen zwischen sieben und 16 Jahren gibt es im August und September Football-Minicamps. An sieben Orten im Landkreis erwartet die Teilnehmer jeweils samstags von 10 bis 16 Uhr ein Trainingsprogramm, das Lust auf Football machen soll. Am 14. September beginnt dann um 19 Uhr im Jugendraum M-Pire im Stadtteilhaus Gaisental in Biberach ein Abschlussfest für alle Kinder, Jugendliche und Eltern. Die Orte, Termine und Anmeldedaten im Überblick, weitere Informationen unter www.biberachbeavers.de:

4. August Erlenmoos, Anmeldung bei kerstin.krapf@erlenmoos.de

11. August Ingoldingen, Anmeldung bei ingo.ferienspass@gmx.de

18. August Laupheim, Anmeldung: elia.heinzelmann@laupheim.de

18. August Burgrieden, Anmeldung bei carolin.biet@burgrieden.de

1 September Baltringen, Anmeldung: samuel_riederer@gmx.de

8. September Baustetten, Anmeldung: danielaschweitzer@web.de

8. September Achstetten, Anmeldung: clara671@web.de

Foto: Timo Otto/Biberach Beavers