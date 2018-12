Junge Künstler der Musikschule Tritonal begeistern das Publikum

Die Musikschule Tritonal aus Biberach hat am Sonntagabend ins Abdera zur „Candle Light Acoustic Session“ geladen. Von Miley Cyrus’ „Wrecking Ball“ bis zu Elvis’ „Can’t Help Falling in Love with You“ sangen mehr als 20 junge Künstler einzeln oder zu zweit ihre Songs.

Begleitet wurden sie von einer hervorragenden Band der Musikschule, aber auch die Schüler begleiteten die Solisten. Das Mutter-Tochter-Gespann „Elisa & Mama“ beeindruckte mit dem Song „Bonnie & Clyde“ von Sarah Connor, ebenso Henning Wehland. Das Publikum im proppenvollen Abdera war begeistert. Zum Abschluss sangen alle Teilnehmerinnen noch zwei Weihnachtslieder.