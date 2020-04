Junge Initiative für Corona-Risikogruppe

Die Corona-Pandemie hat das öffentliche Leben weitgehend lahmgelegt – auch in Biberach. Es finden sich jedoch viele Menschen, die gerne helfen würden. So auch Lena Feierabend, die die Jugendinitiative „Hilfe für Corona-Risikogruppe“ gegründet hat.

„Ich habe gelesen, dass eine Dame in Österreich das gemacht hat und dann habe ich meinen Freunden geschrieben, ob wir sowas nicht auch machen könnten“, sagt Lena Feierabend. Sie ist 24 Jahre alt und Studentin und sagt, sie habe jetzt sowieso Zeit, diese könne sie auch nutzen, um zu helfen. „Ich habe dann auch einen Flyer erstellt und über Instagram geteilt.“

Daraufhin sei Peter Rupf, der Sprecher der Initiative von „Bürger für Bürger“ auf sie zugekommen, „er hat gesagt, es wäre optimal, wenn wir uns da zusammentun“. Peter Rupf sammelt Anfragen, die bei ihm oder bei der Stadt eingehen und beauftragt daraufhin die Helfer. „Das Verhältnis zwischen Helfern und Anfragen für Hilfe ist nicht ausgeglichen, wir haben ein großes Angebot an Helfern“, erklärt Rupf.

Vor drei Wochen hat Lena Feierabend mit der Initiative angefangen. Mittlerweile besteht die Gruppe aus mehr als 60 Helfern aus Biberach und der Umgebung. Die Anrufe kommen entweder bei ihr direkt an oder bei Peter Rupf, der sie dann an die Helfer weiterleitet. „Das sind meistens Einkäufe und Erledigungen“, erklärt Lena Feierabend. „Also wir fahren auch zur Apotheke oder zur Drogerie und bringen mit, was benötigt wird.“ Das Autohaus Rapp aus Schemmerhofen habe sie mit einem Leihwagen unterstützt und von Automac-Zieher habe Handschuhe bekommen.

Die 20-Jährige Elif Akkaya hilft auch in der Initiative. „Ich war jetzt schon öfter bei den Einkäufen dabei. Wir nehmen die Einkaufsliste an, gehen einkaufen, geben den Leuten Bescheid, wie viel es gekostet hat und legen den Einkauf dann vor der Tür ab. Wir achten da natürlich auf den Sicherheitsabstand.“ Sie erzählt auch, dass das Feedback sehr positiv sei. „Die Menschen freuen sich total und finden es toll, dass wir sowas machen.“ Lena Feierabend und Elif Akkaya ist es wichtig, in dieser Zeit zu helfen. „Da sind Menschen, die jetzt auf Hilfe angewiesen sind.“