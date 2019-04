Junge Biberacher organisieren zweites Free-Flow-Festival

Der Gigelberg verwandelt sich am Samstag, 29. Juni, wieder in ein großes Festivalgelände. Julius Exner und Marian Mutschler veranstalten ihr zweites Free-Flow-Festival in Biberach. „Biberach ist eine tolle Stadt, doch gerade für junge Menschen ist noch nicht so viel geboten,“ sagt der 20-jährige Julius Exner. „Wir wollen dazu beitragen, die Veranstaltungswelt in Biberach zu beleben.“ Mit der ersten Auflage des Festivals im vergangenen Jahr haben die beiden Biberacher dies geschafft, mehr als 1000 Menschen feierten auf dem Gigelberg.

„Wir haben bekanntere Künstler engagiert, außerdem wird die Techno-Bühne vor die Gigelberghalle verlegt“, beschreibt Julius Exner die Veränderungen im Vergleich zu 2018. Die Liste der Künstler liest sich bereits jetzt prominent: der Biberacher Sänger Fabio Battista, die Rapper Danju und Reezy und die Techno-DJs von Stiel vor Talent & Drumcode werden auftreten. In diesem Jahr konnten die Veranstalter mehr Sponsoren gewinnen und Unterstützer gewinnen. Wer noch alles auf der Bühne und hinter den Plattentellern steht, werden die beiden nach und nach veröffentlichen.

Bekannt als DJ-Duo

Julius Exner studiert derzeit in München, fährt aber jedes Wochenende in seine Heimatstadt. Gemeinsam mit Marian Mutschler legt er seit einigen Jahren als DJ-Duo The Squirrel’s in den Clubs der Region auf. Daneben verwenden die beiden fast ihre gesamte Freizeit auf die Organisation des Free-Flow-Festivals. „Es ist wie ein zusätzlicher Job, der unsere Abende und das Wochenende füllt“, sagt Marian Mutschler.

„Ohne die Kontakte, die wir während unserer Zeit als DJs geknüpft haben, würde das nicht funktionieren“, betont Julius Exner. Zudem sammeln sie auch als Eventveranstalter wichtige Erfahrungen. Viele Helfer unterstützen die beiden bei der Organisation des Festivals. „Um die gesamten administrativen Tätigkeiten kümmern wir uns jedoch selbst“, sagt der 20-Jährige. Sie gestalten Flyer und Plakate und informieren über die Presse. Ein großer Teil der jungen Festivalbesucher stößt über Facebook oder Instagram auf die Veranstaltung. Aber das Festival ist ausdrücklich nicht für eine bestimmte Altersgruppe gedacht. „Bei uns ist jeder willkommen, ganz egal welches Geschlecht, Alter oder Hautfarbe“, sagt Julius Exner.

Für eine angenehme Atmosphäre soll der Standort am Gigelberg sorgen. „Die Bäume geben einem das Gefühl in der Natur zu sein, trotzdem ist man mitten in der Stadt“, so Exner. Neben musikalischen Darbietungen sind auch andere Kunstformen geplant. „Die Jungendkunstschule wird am Nachmittag einen Graffiti-Workshop für Kinder anbieten, zudem werden die Straßenkünstler der Theatertonne auftreten“, erzählt Mutschler. Die Festival-Tickets waren im Vorjahr schon nach dem Vorverkauf vergriffen. „Das hat uns gezeigt: Biberach hat Bock auf ein Festival“, erzählt Marian Mutschler. Die Organisation soll optimiert werden. „Wir wissen jetzt viel besser, worauf wir achten müssen“, sagt Julius Exner. Für Sicherheit, Infrastruktur und Lärmschutz haben die Veranstalter genaue Vorgaben von der Stadt erhalten. „Wir halten die Regeln ein“, betont Julian Exner. Ihre Konzepte werden von der Stadt geprüft.

Schlechtes Wetter würde den Besucherzahlen schaden, sie sehen sich jedoch gegen alle Eventualitäten gewappnet, sagen die beiden. „Gutes Wetter und ein friedliches Festival, das allen Spaß macht“, erhofft sich Marian Mutschler. Dabei könne gerne jeder mithelfen, der möchte. „Wir können neue Ideen und helfende Hände immer gebrauchen“, sagt Julius Exner. Damit könne das Festival auch in diesem Jahr ein Erfolg werden.