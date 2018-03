Junge Autoren und Schauspieler gesucht

Für Jugendliche und junge Erwachsene bietet die Wieland-Stiftung Schreib- und Theater-Workshops an. Leitende und verbindende Gedanken für die Workshops sind die Suche nach Glück.

Was ist für ein glückliches Leben notwendig? Gibt es überhaupt dauerhaftes Glück? Was hat Glück mit Freiheit zu tun? Das sind einige von vielen Fragen, denen sich junge Menschen in den kreativen Workshops nähern werden. In einem Workshop vom 13. bis 15. April mit dem Berliner Theaterpädagogen und Autor Lorenz Hippe lernen junge Erwachsene, für ihre Gedanken kreative Worte zu finden. Für die Teilnehmenden gilt: Individuell oder gemeinsam arbeiten sie an Texten, die später auf die Bühne gebracht werden sollen. Sie gehören zum Autorenteam für die Theaterperformance „Vom Glücklichsein“, die im Sommer 2018 uraufgeführt wird.

Die entstandenen Texte werden als Sommerferienkurs in einem Theater-Workshop vom 30. Juli bis 10. August inszeniert. Dabei unterstützt Schauspielerin, Regisseurin und Jugendkunstschulleiterin Susanne Maier die Teilnehmer . Premiere ist am 10. August auf Schloss Warthausen. Schreib-Workshop und Theater-Workshop können auch unabhängig voneinander einzeln gebucht werden.

Beide Angebote sind Teil des Literatursommers zum Thema „Frauen in der Literatur“, der von der Baden-Württemberg Stiftung ausgeschrieben ist. Mit dem Programm, das sich an junge Frauen und Männer richtet, soll an die erste deutsche Bestsellerautorin Sophie von La Roche erinnert werden. Neben der Baden-Württemberg Stiftung werden die Aktionen in Biberach auch von der Arbeitsgemeinschaft Literarischer Gesellschaften und Gedenkstätten Berlin (ALG) finanziell unterstützt. Veranstalter ist die Wieland-Stiftung in Kooperation mit der Jugendkunstschule Biberach.