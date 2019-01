Julian Kraft dominiert Königsklasse

Die Bezirksjugendmeisterschaft im Schach ist traditionell in der Jugendherberge in Biberach ausgetragen worden. In der Königsklasse U18 dominierte Julian Kraft (SV Weingarten). In der U12 trumpfte Lokalmatador Erik Hobson nach einer unglücklichen Auftaktniederlage auf und holte sich als Außenseiter Platz zwei.

Die Königsklasse der U18 (Jahrgänge 2001/02) war eine klare Angelegenheit für Julian Kraft (SV Weingarten). Er hat sich mit einer beachtlichen Wertungszahl von DWZ 2013 bereits in der Landesliga etabliert und gewann in Biberach souverän alle fünf Partien. Damit lag er am Ende deutlich vor Landesligaspieler Philipp Lerche (Weiße Dame Ulm/DWZ 1803/3,5 Punkte). In einem spannenden Duell gegen Philipp Buth (Weingarten) holte sich in der Schlussrunde Simon Weichsberger (SF Vöhringen) mit ebenfalls 3,5 Punkten Platz zwei. Hart umkämpft war der Turniersieg in der U16, in der sich die ersten Vier jeweils 3,5 von fünf Punkten erspielten. In der Schlussabrechnung lag Eliah Weichsberger (Vöhringen) mit einem halben Buchholzpunkt knapp vor Hannah Zell (SV Jedesheim). Rang drei sicherte sich Elijah Keifert (TSV Langenau), der auch den Sonderpreis für die schönste Partie des Turniers gewann.

Baron setzt sich knapp durch

In der U14 verlor Lokalmatador Erik Hobson (TG Biberach) das Turnier quasi schon in der ersten Runde, als er ein Remisangebot abgelehnt und sich in einer Gewinnvariante anschließend vergriffen hatte. Danach feierte Hobson aber vier klare Erfolge und setzte den Topfavoriten und Turniersieger Simon Baron (SC Lindau) unter Druck. Am Ende sicherte sich Baron mit einem Schlussremis und 4,5 Punkten den Titel vor Hobson (4/5) und der zweiten Turnierüberraschung, Udo Durach (3,5/5/SK Leutkirch). Der zweite Biberacher, Dohyeon Yun, musste etwas Lehrgeld bezahlen, freute sich aber dennoch über eine blitzsauber gewonnene Partie. In der U12 gab es mit Jerrik Giselbrecht (SC Weiler im Allgäu) einen klaren Favoriten (DWZ 1624). Allerdings manövrierte er sich mit zwei frühen Remis gegen die direkten Konkurrenten mehr durchs Turnier, als dass er spielte. Giselbrecht gewann aber mit vier Punkten punktgleich vor Tim Neumüller (Weingarten) und Luca Doll (Langenau), der 3,5 Punkte erreichte. Dennis Kiefel (TG Biberach) brachte sich mit seiner übereiligen Spielweise selbst um seine Vorteile, sodass er letztlich nur zwei Punkte und Rang acht verbuchte.

Bei den Jüngsten in der U10 lag die Teilnehmerquote der Mädchen bei 36 Prozent. Nach der letzten Runde hatte Evelin Bako (Langenau) mit 4,5 Punkten die Nase vorn vor Leefke Giselbrecht (4/5) aus Weiler im Allgäu. Dritte wurde Isabella Bako (Langenau), die mit drei Punkten auch die U8 -Wertung gewann.

Im Begleitprogramm des Turniers gab es außerdem altersübergreifend ein Blitzschach- und ein Tandemturnier. Das Blitzturnier gewann Simon Weichsberger (6/7) vor seinem Bruder Eliah (5,5/7). Rang drei holte sich Philipp Lerche mit ebenfalls 5,5 Punkten. Im Tandemturnier lagen Simon Weichsberger und Lerche am Ende verlustpunktfrei mit 7 Zählern vor Niklas Wunder und Elmar Braig (6/7) sowie dem Team Patrick Geßner/Eliah Weichsberger (5/7).