Julia Servay fährt zum Titel

Die U13-Radsportlerin Julia Servay vom RSC Biberach hat bei den württembergischen Straßenmeisterschaften in Münsingen allen Witterungsbedingungen getrotzt und ist zum Titel gefahren. Hanna Geiser (U15) wurde Vizemeisterin. Bei Graupelschauer, Kälte und Wind kam nicht jeder Fahrer ins Ziel.

Moritz Bader ging für den RSC Biberach bei den U19-Junioren an den Start. Zwölf Runden waren am frühen Morgen in der Kälte zu bewältigen. Bader fuhr zu Beginn in der Spitze mit. In der ersten Runde ereilte ihm jedoch ein Defekt und er rutschte sehr weit nach hinten im Fahrerfeld. Sein Rad wurde wieder instand gesetzt und Bader versuchte, noch Plätze gutzumachen. Runde um Runde fuhr er dichter an das Feld heran und holte sehr viele Fahrer ein. Am Schluss überquerte er als Vierter den Zielstrich.

Sturzpech für Justin Bellinger

In der U15 nahmen Justin Bellinger, Christian Klinder, Leif Börner, Yannick Schechinger und Noah de Stefani das Rennen auf, gemeinsam mit ihren Teamkolleginnen Rike Fütterling und Hanna Geiser. Es wurde getrennt gewertet. Geiser und Bellinger führten sofort das große Fahrerfeld an. Klinder und Schechinger waren ebenso in der Führungsgruppe dabei. Börner, de Stefani und Fütterling reihten sich in der Verfolgergruppe dahinter ein. Nach der dritten Runde konnten Schechinger und Klinder dem Tempo nicht mehr ganz folgen und fielen zurück. Bellinger und Geiser gaben vorne weiterhin das Tempo vor. In Schlussrunde Nummer fünf wurde Bellinger von einem Fahrer von der Straße gedrängt und stürzte. Er musste kurzzeitig aussetzen, sein Rad hatte unter dem Sturz gelitten und er schob es den Anstieg zum Ziel hinauf. Geiser kämpfte vorn alleine weiter. Nachdem ein Helfer Bellinger mit seinem Rad geholfen hatte, konnte er wieder aufsitzen und beendete das Rennen mit Platz 14. Geiser hatte kurz vor dem Ziel schwer zu kämpfen. „Meine Beine haben gekrampft und es ging nichts mehr“, sagte sie nach dem Rennen. Sie kam als zweitbestes Mädchen ins Ziel und wurde Vizemeisterin. Fütterling erreichte als Siebte bei den Mädchen das Ziel. Schechinger konnte sich noch mal ans Feld herankämpfen und rollte als Siebter bei den Jungs über den Zielstrich. Börner fand sich auf Rang 24 wieder. De Stefani, der sein erstes Lizenzrennen bestritt, musste vorzeitig aufgeben.

Richard Kimmich trug die Farben des RSC Biberach im U17-Rennen. Sieben harte Runden galt es hier zu fahren. Bis zur Hälfte des Rennens war Kimmich ganz vorn mit von der Partie. Jedoch machte auch ihm das Wetter zu schaffen und er musste die Führungsgruppe ziehen lassen. Die restlichen Runden fuhr Kimmich ganz allein, was viel Kraft kostete. In der letzten Runde gab er nochmals Gas, um wieder zum Vorderfeld aufzuschließen, er schaffte es aber nicht ganz und beendete das Rennen auf Platz fünf.

Julia Servay startete in der U13. Gleich zu Anfang setzte sie sich mit anderen Fahrern an die Spitze und gab das Tempo an. Die ganzen zwölf Kilometer ließ sie sich von den männlichen Fahrern nicht abhängen und gestaltete das Rennen aktiv mit. Immer wieder versuchten die anderen Fahrer, auszubrechen. Servay erkannte dies immer sofort und ging das Tempo ohne Probleme mit. Sie zeigte eine Spitzenleistung und errang so den württembergischen Meistertitel.