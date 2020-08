Jule Staudhammer glänzt mit Abschlussnote 1,3

63 Werkrealschüler haben am Bischof-Sproll-Bildungszentrum ihren Abschluss gemacht. Wegen der Coronapanedmie fand die Feier im kleinen Rahmen im jeweiligen Klassenverband mit den Eltern statt.

Gleich mit drei Feiern standen an der Werkrealschule am Bischof- Sproll- Bildungszentrum am letzten Schultag an. 27 Schüler der Klasse 9a und 24 Schüler der Klasse 9b freuten sich über ihren Hauptschulabschluss. Das Zeugnis wurde jedem von ihnen auf der Bühne überreicht. Den Werkrealschulabschluss und damit einen mittleren Bildungsabschluss, legten zwölf Schüler der zehnten Klasse ab.

Grundsätzlich stellen sich alle Schüler der Werkrealschule in Klasse 9 dem Hauptschulabschluss und machen in Klasse 10 ihren mittleren Bildungsabschluss. „Durch intensive Vorbereitung im Laufe des gesamten Abschlussjahrs und mit zusätzlicher Förderung für die Prüfungen erreichten die Schüler im Hauptschulabschluss einen Gesamtdurchschnitt von 2,5“, teilt die Schule mit. Beim mittleren Bildungsabschluss, dem Werkrealschulabschluss, lag der Gesamtschnitt bei 2,3.

Der Stolz auf das Erreichte war den Jugendlichen bei der feierlichen Übergabe anzusehen. Besonders konnte sich Jule Staudhammer freuen, sie war die beste Werkrealschulabsolventin und wurde mit einem Schnitt von 1,3 mit dem Hilde- Frey- Preis ausgezeichnet. Ebenfalls den Hilde-Frey-Preis, jedoch für den besten Hauptschulabschluss erhielt Sahra Scheffold bei einem Gesamtdurchschnitt von 1,5.

„Zusammen“ von den Fantastischen Vier und Clueso erklang zur Eröffnung die Feierlichkeiten. Der Song leitete dann über in den von den Schülern und Klassenlehrern ausgearbeiteten geistlichen Impuls.

Durch die Reden der Elternvertreter bestärkt fiel nach der Zeugnisübergabe die Anspannung von den Schüler ab und sie konnten ihren Teil zur jeweiligen Feierstunde beitragen.

Videorückblicke auf Klassenfahrten, Waldtage, Abenteuerausflüge und gewonnene Wettbewerbe rundeten die Feier ab. Die beiden Solistinnen Alexandra Baumgartner und Jana Eggle begeisterten durch ihren herausragenden Gesang und die mitreißenden Titel das Publikum.

Mit eigenen, ausgefeilten Reden brachten die Schüler ihren Dank für ihre Schulzeit am Bischof- Sproll Bildungszentrum zum Ausdruck und rührten damit nicht nur die Lehrer, sondern auch ihre Eltern.

„Wir wünschen Euch, dass ihr was aus eurem Leben macht!“, gab Alexandra Gaiser, die Rektorin der Grund- und Werkrealschule, ihren Neuntklässlern mit auf den Weg und wünschte den Zehntklässlern, dass sie nach ihrer Zeit am Bildungszentrum immer auch „Das Gegenteil von Einsamkeit“ erfahren mögen.

Mit einem Abschlussfoto endete für die Abschlussschüler der letzte Schultag.

Preise und Belobigungen gingen an die besten Absolventen der Werkrealschule des Bischof-Sproll-Bildungszentrums:

Klasse 9a Hauptschulabschluss:

Belobigungen: Annalena Albinger, Johannes Kehrle, Lara Kohler, Tim Maier, Pauline Marquardt, Hanna Maschke, Jonas Mohr, Felix Röder, Ronja Rolka, Leon Schwab

Preis: Sahra Scheffold erhält den Hilde- Frey- Preis für die beste Leistung beim Hauptschulabschluss

Klasse 9b Hauptschulabschluss:

Belobigungen: Fiona Bader, Silke Barth, Florian Maucher

Preis: Larissa Weinert

Klasse 10 Mittlerer Bildungsabschluss:

Belobigungen: Jana Eggle, Daniel Gutshmidt, Vanessa Huckenbeck, Petar Jovanovic, Florian Mader, Fabian Wagner

Preise: Selinay Karakis, Jule Staudhammer erhält den Hilde-Frey- Preis für die beste Leistung beim Werkrealschulabschluss