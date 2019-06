Jule Feyen belegt dritten Platz bei Landesmeisterschaft

Jule Feyen vom TV Biberach-Hühnerfeld ist bei den baden-württembergischen Tennis-Meisterschaften der U16 in Freiburg erst im Halbfinale gestoppt worden. Am Ende erreichte sie so den dritten Platz.

Nachdem sich die 15-jährige Jule Feyen durch ihren Finaleinzug bei den Bezirksmeisterschaften für die baden-württembergischen Meisterschaften qualifiziert hatte, ging es für sie im Breisgau um den U16-Titel. In einem hart umkämpften Erstrundenspiel konnte sie sich knapp gegen die favorisierte Sindelfingerin Samra Hamidovic mit 6:3, 2:6 und 6:3 durchsetzen. Im Viertelfinale stand ihr wie im Vorjahr die für Mannheim aufschlagende und an Nummer drei gesetzte Meryem Güner gegenüber. Nach einem knapp verlorenen ersten Satz bekam Feyen das Match immer mehr unter Kontrolle und feierte nach knapp drei Stunden mit 5:7, 6:0 und 6:3 die Revanche und damit den Halbfinaleinzug. Dort kam es zum Duell mit der Topgesetzten Maraimaa Batsooj, die für den TC Bernhausen startet. Trotz harter Gegenwehr musste sich Feyen der späteren Turniersiegerin mit 1:6 und 2:6 geschlagen geben.