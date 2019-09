Juks spielt „Godspell“ in Clacton-on-Sea

Junge Schauspieler und Tänzer der Jugendkunstschule Biberach sind kürzlich zu einem Gastspiel nach Clacton-on-Sea aufgebrochen. 27 Jugendliche zwischen 15 und 25 Jahren erlebten eine aufregende Woche in England. Grund der Reise ist das aktuelle Juks-Musical „Godspell“, das zuerst in Clacton aufgeführt wurde.

Nach einer 18-stündigen Busfahrt wurden die Juks-Schüler mit einem Frühstück im Princess Theatre in Clacton empfangen. Eine Stunde sollte zum Ruhen und Ankommen reichen, bevor es zur neunstündigen Endprobe für „Godspell“ ging. Am nächsten Tag stand London aufProgramm. Für die meistens war es das erste Mal in der multikulturellen Metropole. Tower of London, Themse-Fahrt, Covent Garden, U-Bahn-Fahrten sind nur ein paar Impressionen. Am Ende des Tages besuchten die Schüler gemeinsam mit Juks-Leiterin Susanne Maier das Musical „Wicked“ im West End Theatre.

Am nächsten Tag, wieder in Clacton, präsentierte ein junges Ensemble aus 45 englischen und deutschen Darstellern eine energiegeladene Show. Ein begeistertes Publikum von 500 Zuschauern belohnte alle Schauspieler. Vor der Abreise verbrachten die Jugendlichen aus England und der Juks einen gemeinsamen und entspannten Tag am Meer.

Die Theaterkooperation mit der Biberacher Partnerstadt Clacton-on-Sea im District Tendring wurde anlässlich eines geplanten Partnerschaftsfests initiiert. Da die englische Regierung das gesamte Festival aus Kostengründen recht kurzfristig abgesagt hatte, fand die Kooperation aufgrund der Eigeninitiative der englischen Regisseurin Melissa Wenn und Susanne Maier mit Unterstützung der Stadt Biberach und der Bruno-Frey-Stiftung statt. Begleitet wurde das Juks-Ensemble von Uli Marquart (gesangliche Einstudierung) und Haddy (Tanzdozent und Choreograf). „Für die Jugendlichen der Juks war es eine bereichernde Woche, indem sie mehr über die englische Kultur erfuhren, Denkweisen der Jugendlichen in England kennenlernten, das Selbstbewusstsein sich in Englisch zu unterhalten und zu spielen, wurde gestärkt“, sagt Susanne Maier. „Außerdem ist der Gruppenzusammenhalt gewachsen und zu erleben, wie andere Ensembles Proben, hat alle sehr bereichert.“