Juks gestaltet die alten Osiander-Räume

Die Jugendkunstschule (Juks) Biberach hat vorübergehend eine neue Schaustelle in den leerstehenden ehemaligen Geschäftsräumen des Buchladens Osiander in der Bürgertumstraße gefunden. Kürzlich wurde die neue Stätte mit einer Reihe von Aktionen eingeweiht, die sehr passend für diesen besonderen Ort waren.

Die Aktion ist Teil des Projekts „Stadt Land Lust – Schaustelle Juks“, am Donnerstag, 27. Juni, geht’s von 16 bis 19 Uhr in der Bürgerturmstraße weiter.

Performer aus den Theaterkursen der Schule standen vergangenen Woche an ausgesuchten Stellen wie Kleiderpuppen bewegungslos im Raum und wurden so zum Schauobjekt und stimmigen Kontrast zu den großflächigen urbanen Graffiti und Malereien an den Wänden, die von Jan Schaarschmidt (Graffiti) und Hanne Reichle (Malatelier) und ihren Schülern gestaltet worden sind. Weitere tolle Werke der jungen Graffiti-Künstler sind ausgestellt.

Nach der Begrüßung durch Juks-Leiterin Susanne Maier zeigten drei Tanz-Klassen von Barbara Clarke ihre Choreografien und erfreuten nicht nur Eltern und Geschwister, sondern auch zahlreiches weiteres Publikum. Zum Maldiktat wurden die Besucher von Andrea Tiebel-Quast gebeten. Zum Rhythmus der Musik von Marius Borchert auf der Westerngitarre ließen sie lustvoll ihre Gefühle frei strömen und brachten so neue Werke zu Papier.

An einer Strohtheke gab es köstliches Landbrot zu verkosten, und eine Videoinstallation von Malte Maurer zeigte Einblicke in das Landleben. Thomas Dietrich gab eine humorige Lese-Performance mit Texten zum aktuellen Thema „Stand Land Lust“. Abschließend sangen und spielten mit Julian Erstling und Marco Bannert noch zwei weitere Gitarrenschüler der Musikschule Tritonal meisterlich drei Songs.