Jugendturniere des FC Wacker Biberach

Nach der ewig langen coronabedingten Zwangspause durften die regionalen Nachwuchsfußballer zum ersten Mal wieder in Turnierform kicken. Möglich machte es der FC Wacker Biberach, der in vier Altersklassen zum Wettstreit auf den Sportplatz am Erlenweg eingeladen hatte. Dabei gewannen die Teams des FV Biberach I und FV Biberach II die beiden E-Jugendturniere, während bei der D-Jugend der FC Blochingen den Sieg davontrug. Bei den Spieltagen der F-Jugend und der Bambini wurden keine Sieger ermittelt, gemäß dem bewährten Motto „Erlebnis vor Ergebnis“.