Jugendseelsorgerin und Dekan segnen neue Räume der Landjugendbewegung

Mit einer kleinen Segnungsfeier hat die Katholische Landjugendbewegung (KLJB) Rottenburg-Stuttgart ihre neuen Büro- und Besprechungsräume im Pfarrer-Riskus-Haus in Biberach bezogen. Die Dekanatsjugendseelsorgerin Anna-Katharina Merk und der Dekan Stefan Ruf segneten die Räume und die Menschen, die darin hauptamtlich und ehrenamtlich arbeiten werden.Bei einer Feierstunde dankte die Diözesanleiterin der KLJB, Selina Buck, den vielen ehrenamtlichen Helferinnen und Helfern, die mit professioneller Handwerksarbeit aus dem großen Jugendraum im Erdgeschoss zwei helle und moderne Büroräume gemacht hatten. Das Haus wurde in den 1950er-Jahren von jungen Männern des Bundes Neudeutschland in schweißtreibender Eigenarbeit errichtet. So zeigte sich Klaus Mensch, Vorsitzender des Pfarrer-Riskus-Jugendhaus-Vereins, beeindruckt von den Renovierungsarbeiten und freute sich über die gute Zusammenarbeit mit dem neuen Mieter und darüber, dass die Räume weiter der Jugendarbeit dienen. Dekan Ruf wünschte allen Jugendlichen und Erwachsenen, die das Haus nutzen werden, ein gutes Arbeiten im Haus und viel Erfolg.

