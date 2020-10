Jugendmigrationsdienst berät wieder in der Innenstadt

Seit mehr als 20 Jahren berät und begleitet der Jugendmigrationsdienst (JMD) in Biberach junge Menschen mit Migrationshintergrund aus dem Landkreis. Mitte September hat er sein Angebot um eine weitere Sprechstunde im Begegnungstreff Livingroom der Ökumenischen Flüchtlingsarbeit von Caritas und Diakonie in der Waaghausstraße 6 erweitert. „Nachdem wir 2019 aus dem Herzen der Stadt in das Gewerbegebiet hinter dem Bahnhof umgezogen sind, freuen wir uns, wieder an einem zentralen Ort im Stadtgebiet präsent zu sein“, sagt Martin Bräuning. „Um junge Menschen bei ihrer Integration in Deutschland erfolgreich zu begleiten ist die Kooperation mit den Netzwerkpartnern vor Ort sehr wichtig. In Biberach sind es vor allem die Arbeitskreise und der Austausch mit den Akteuren aus den Arbeitsfeldern Migration, Integration sowie der Jugendarbeit.“

Der JMD berät junge Menschen zwischen zwölf und 27 Jahren mit Migrationsgeschichte zu allen relevanten Themen: die Suche nach dem passenden Sprachkurs, den Umgang mit Anträgen und Formularen, Fragen zu schulischen und beruflichen Perspektiven in Deutschland oder die Beratung zur Anerkennung von erworbenen Bildungs- oder Berufsabschlüssen im Ausland. Das Ziel der Jugendmigrationsdienste ist die bestmögliche individuelle Begleitung von Integrationswegen. Das Angebot wird durch Projekte, Seminare und Gruppenangebote für die jungen Menschen, aber auch für Eltern und Multiplikatoren, ergänzt.

Die vom Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend geförderten Jugendmigrationsdienste wurden in den 1990er-Jahren unter dem Namen Jugendgemeinschaftswerke als Angebot für junge Spätaussiedler gegründet und entwickelte sich über die Jahre zu einem etablierten und bundesweit agierenden Fachdienst für junge Menschen aus aller Welt, aber auch für in Deutschland geborene Jugendliche von Eltern mit ausländischen Wurzeln.

Die mittlerweile mehr als 470 Jugendmigrationsdienste sind jeweils in einer sozialen Trägerschaft im gesamten Bundesgebiet verteilt. In Biberach ist der JMD an das Christliche Jugenddorfwerk Deutschlands (CJD) angeschlossen, das seinen Sitz in der Freiburger Straße 32 hat.