Jugendliche und Eltern aufgepasst: Diese Corona-Regeln gelten in den Schulbussen

Wie geht es bei den Schülermonatskarten weiter?

Die kommunalen Spitzenverbände würden derzeit mit dem Land über eine Rückgabe von Schülermonatskarten und einen Zuschuss zum Eigenanteil der Eltern beraten. „Wir als Kreis haben alle vertraglich vereinbarten Leistungen an die Busunternehmer voll umfänglich ausbezahlt, trotz der verringerten Fahrleistungen in den vergangenen Wochen“, sagte Landrat Heiko Schmid am Mittwoch.

Eine besondere Herausforderung seien die Schülerverkehre an den sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentren. „Mit diesem Sonderverkehr werden rund 730 Kinder in 50 Touren in Kleinbussen von Zuhause an die Schulen und wieder zurückgefahren“, so der Landrat. „Ein nicht unerheblicher Anteil dieser Kinder hat Vorerkrankungen und gehört damit zu den Risikogruppen.“

Auch die Fahrer, die oftmals Rentner seien, gehören zur Risikogruppe. „Die Einhaltung der Abstands- und Hygienevorschriften ist bei diesen Touren fast nicht möglich“, so Schmid. Deshalb müssten hier in Abstimmung mit dem Land umfangreiche Vorschriften umgesetzt werden, damit diese Verkehre möglich sind.