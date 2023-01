Jugendliche und Azubis schnuppern Landtagsluft

Auf Einladung des Landtagsabgeordneten Thomas Dörflinger (CDU) hat eine knapp vierzigköpfige Besuchergruppe aus Jugendlichen sowie Auszubildenden von Handwerksbetrieben im Landkreis den Stuttgarter Landtag besucht.

Im Plenarsaal des Landtags Thomas Dörflinger Einblicke in die Arbeitsweise des Landesparlaments, seine Arbeit als Wahlkreisabgeordneter und beantwortete Fragen zur Tagespolitik. Politik sei nicht „die da oben“ und „wir da unten“, teilt sein Büro dazu mit: „Daher ist der Austausch mit Jugendlichen und jungen Erwachsenen auch so wichtig. Hier im Landtag, aber auch in Schulen, Jugendbuden, Betrieben und Veranstaltungen.“ Es folgte noch eine Führung im InfoTurmStuttgart (ITS), bei dem das Bahnprojekt Stuttgart - Ulm (Stuttgart 21) in allen Facetten vorgestellt wurde. Außerdem Abstecher auf den Stuttgarter Weihnachtsmarkt in lockerer Runde.