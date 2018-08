Jugendliche klettern im Bregenzerwald

Zehn Kinder und Jugendliche ab zwölf Jahren sowie vier Jugendleiter und ein Fachübungsleiter aus Biberach haben eine Woche auf der Biberacher Hütte im Bregenzerwald verbracht. Die Veranstaltung war Teil des Ferienprogramms der Sektion Biberach des Deutschen Alpenvereins (DAV).

Die Biberacher Hütte befindet sich auf dem Schadonnapass im Bregenzerwald. Die Gruppe erreichte sie nach zwei Stunden Fußmarsch. Schnell wurde das Matratzenlager bezogen und genauso schnell ging es an den Felsen.

Ziel der Veranstaltung war es, Spaß und Lust an den Bergen zu wecken, ein Grundverständnis für die Alpenwelt zu vermitteln und die Grundregeln des Verhaltens in den Bergen näher zu bringen. „Wir wollen Klettern und Abseilen“, lauteten die sehnlichsten Wünsche der jungen Teilnehmer. So standen der nahe gelegene Klettergarten, Mehrseillängen-Touren am „Gigelturm“ (so heißt ein kleiner nahegelegener Kletterfelsen) sowie eine Besteigung des Hausbergs, der Hochkünzelspitze (2397 Meter), auf dem Programm. Für viele Teilnehmer war der Höhepunkt dieser Woche ein kaltes Bad in einem Bergsee unterhalb des Hausbergs. Bei knapp 30 Grad Lufttemperatur und acht Grad Wassertemperatur war der erste Sprung ins Wasser für viele eine persönliche Mutprobe.

Eine zweite Gruppe konnte als Gipfelziel die Braunarlspitze (2649 Meter), ein sehr lohnender, aussichtsreicher Gipfel, bezwingen. Eine hervorragende und empfehlenswerte Küche der Hüttenwirte Rafaela und Sandro ließ jeden Abend mit einer kulinarischen Reise enden, bevor es müde ins Matratzenlager ging.

Am letzten Tag stand noch Arbeit auf dem Programm. So konnten sich einige Teilnehmer freiwillig nützlich machen. Im Hüttengebiet wurde der Rasen gemäht, Müll wurde aufgesammelt, Brennholz für den Winter transportiert und gestapelt. Außerdem mussten noch einige Pflanzen in die biologische Kläranlage gepflanzt werden. Belohnt wurde dieses Engagement mit einem Kaiserschmarrn.