Jugendliche hinterfragen Vorurteile

Der Jugendmigrationsdienst beim Christlichen Jugenddorfwerk (CJD) Biberach organisiert vom 27. Juni bis 8. Juli die Wanderausstellung „youniworth“. Diese richtet den Blick auf das Zusammenleben junger Menschen in Deutschland, heißt es in einer Ankündigung des CJD. Die Ausstellung ist im Jugendhaus „9teen“ in der Breslaustraße 19 in Biberach zu sehen.

Die Ausstellung möchte für die Themen der Jugend und Migration sensibilisieren. Sie hinterfragt Vorurteile und hilft, einander besser zu verstehen und kennenzulernen. Dazu laden sieben multimediale Stationen ein: Kurzfilme, Mitmachspiele und eine Selfie-Aktion. Ein spannendes, abwechslungsreiches, interaktives Konzept, insbesondere für die jungen Menschen, aber auch für Fachkräfte, Politikerinnen und Politiker und alle Interessierten, schreiben die Organisatoren weiter. Sie regt zum Nachdenken an und bietet viele Begegnungs- und Austauschmöglichkeiten.

Eröffnet wird die Ausstellung am Montag, 27. Juni, um 18 Uhr. Neben einem Impulsvortrag „Ein Land mit Migrationshintergrund – Gedanken aus dem Koffer“ von Judith Jünger, Referentin für Jugendmigrationsarbeit, BAG Evangelische Jugendsozialarbeit, bietet der Abend Raum für Gespräche und lädt zur Besichtigung der Ausstellung ein. Den musikalisch-tänzerischen Rahmen der Veranstaltung gestaltet die Streetdancegruppe „Nice Danzas“. Um Anmeldung zur Eröffnungsfeier wird gebeten, per E-Mail bis 22. Juni an martin.braeuning@cjd.de.

Für Besucherinnen und Besucher hat die Ausstellung von Dienstag bis Donnerstag zwischen 15 und 20 Uhr sowie Freitag und Samstag zwischen 16 und 20 Uhr geöffnet. Weitere Informationen zur Ausstellung finden Sie unter www.youniworth.de.