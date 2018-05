Jugendliche gewinnen mit Filmprojekt

Schüler der Karl-Arnold-Schule Biberach haben bei der Abschlussveranstaltung von „Beo – Wettbewerb berufliche Schulen“ der Baden-Württemberg Stiftung mit ihrem Filmprojekt „Umbrella of Tolerance“ den Publikumspreis gewonnen. Insgesamt sechs Teams präsentierten in Stuttgart ihre Ideen rund um das Thema „Baden-Württemberg 2030: Wie wollen wir leben und was müssen wir dafür tun?“. Neben einer Trophäe nahmen die Schüler aus Biberach auch 500Euro Preisgeld mit nach Hause.

In der Wettbewerbsrunde 2017/18 waren die Teilnehmer aufgerufen, Visionen zu entwickeln, wie sich das Leben im Südwesten bis 2030 verändern und entwickeln könnte. Die Nachwuchs-Filmemacher aus Biberach drehten in Kooperation mit der Medienwerkstatt Biberach einen Kurzfilm über Toleranz und gegenseitige Rücksichtnahme, der auf der „Beo“-Preisverleihung Premiere feierte und demnächst im Internet auf Youtube zu sehen sein wird. Die Darsteller hierfür fanden sie im Freundes- und Verwandtenkreis, einer der Hauptdarsteller ist der Pfarrer Paul Odoeme. Durch die finanzielle Unterstützung durch die Teilnahme am „Beo“ konnte die Gruppe technisches Equipment auf Profiniveau verwenden, sodass ein hochwertiger Film entstand. Für ihre Projekte standen den Teams aus Konstanz, Gernsbach, Offenburg, Biberach, Villingen-Schwenningen und Stuttgart jeweils zwischen 2000 und 10 000 Euro zur Verfügung.

Gesellschaftlicher Zusammenhalt

Bei der elften Runde des „Beo“ stand der Prozess eines Projekts von der Idee über die Durchführung bis zur abschließenden Dokumentation im Mittelpunkt. „Ich bin von der Kreativität und Leistungsbereitschaft der Teams sehr beeindruckt. Die Qualität der Projekte zeigt immer wieder aufs Neue, wozu unsere Schüler fähig sind und dass das duale System in Baden-Württemberg zukunftsfähig ist“, sagte Christoph Dahl, Geschäftsführer der Baden-Württemberg Stiftung, laut einer Pressemitteilung. Kultusministerin Susanne Eisenmann (CDU) lobte die Teams: „Die Schüler haben sich mit hochaktuellen Fragen beschäftigt: Wie können wir verantwortungsvoll mit unserer Umwelt umgehen und wie können wir gemeinsam für mehr Toleranz und gesellschaftlichen Zusammenhalt sorgen.“ Die Projekte zeigten eindrucksvoll, wie das Zusammenleben in der Zukunft aussehen kann – und zeigten, wie viel kreatives Potenzial in den beruflichen Schulen stecke.