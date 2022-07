Jugendliche bereiten Theaterstück vor

Beim Theater-Workshop der Christoph Martin Wieland-Stiftung gibt es noch freie Plätze. Das teilen die Verantwortlichen in einer Ankündigung mit.

Mit einer Offensive gegen das Einerlei vieler Ferientage startet die Wieland-Stiftung in Kooperation mit der Jugendkunstschule (Juks) in den Sommer. Susanne Maier, Leiterin der Juks, wird mit Jugendlichen ab 14 Jahren eine Theaterperformance entwickeln, die im Parkhaus Wieland-Park in Biberach am Freitag, 12., und Samstag, 13. August, zur Aufführung gebracht wird. Textgrundlage sind Texte von Jugendlichen, die bei Schreib-Workshops der Wieland-Stiftung erarbeitet wurden. Sie widmen sich den Fragen: Wofür stehst du auf? Wofür stehst du ein? Wie funktioniert unsere Gesellschaft?

Die Theater-Performance ist der letzte Teil einer Trilogie der Wieland-Stiftung im Rahmen des Kinder- und Jugendliteratursommers Baden-Württemberg. Das gesamte Projekt wird unterstützt von der Baden-Württemberg-Stiftung, der Bruno-Frey Stiftung, der Arbeitsgemeinschaft literarischer Gesellschaften und Gedenkstätten sowie der Deutschen Schillergesellschaft.

Das Angebot der Wieland-Stiftung ist kostenlos. Gebucht werden können ein oder zwei Wochen vom 1. bis 13. August, jeweils von 10 bis 17 Uhr (außer Sonntag). Bei der Performance am 12. und 13. August dabei zu sein, ist Pflicht. Geprobt wird in der Jugendkunstschule Biberach. Anmeldung per E-Mail an wieland-museum@biberach-riss.de oder Telefon 07351/51161.