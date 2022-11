Jugendkunstschule bietet Tanzkurse für Erwachsene an

Die Jugendkunstschule (Juks) bietet auch Kurse für Erwachsene und junge Erwachsene an. Für folgende Kurse sind noch Anmeldungen möglich.

Der Kurs Tanz für Erwachsene für Teilnehmer ab 16 Jahren ist mittwochs von 19.15 bis 20.15 Uhr. Dozentin Barbara Clarke. Ansprechen spricht Erwachsene an, die ihren Körper mit Tanzbewegungen fit halten wollen, egal ob sie Erfahrung haben oder Neulinge sind. Die Gebühr beträgt 26 Euro pro Monat.

Musical Tanz für 14- bis 27-Jährige startet am 11. November und ist freitags von 19 bis 20.30 Uhr an der Jugendkunstschule.der Kurs beinhaltet fantasievolle Choreografien zu Musik in verschiedenen Stilrichtungen. Geschmeidige Beweglichkeit, Musikalität und tänzerische Akrobatik werden trainiert. Die Gebühr beträgt 37 Euro pro Monat.

Der Kurs Musical Voices eignet sich für Zehn- bis 27-Jährige, die ihrer Stimme Ausdruck verleihen, stimmliche Kraft und Energie dazugewinnen wollen. Er findet freitagsvon 17 bis 18 Uhr an der Juks statt.

In der gesanglichen Stimmbildung wird das Zusammenspiel von Stimme, Atmung und Muskulatur gelehrt. Dieser Kurs ist auch als Erweiterung zum „Musical-Kurs“ buchbar. Gebühr beträgt 26 Euro pro Monat.