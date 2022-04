Biberacher Jugendhaus hat neue Leiterin

Der Biberacher Verein Jugend Aktiv heißt Isabel Schulz willkommen: Sie ist seit dem 1. März die neue Leiterin im Jugendhaus 9teen. Nach einigen Jahren fernab von Biberach zog es die 29-Jährige wieder zurück in die Heimat und zu Jugend Aktiv, dort wo sie vor einigen Jahren ihre ersten Schritte als Sozialpädagogin machte.

FSJ bei Jugend Aktiv

„Mein freiwilliges soziales Jahr damals bei Jugend Aktiv war für mich ausschlaggebend, soziale Arbeit zu studieren“ sagt sie und bringt für ihre neue Stelle Erfahrungen aus der offenen Jugendarbeit in Bad Waldsee und der ambulanten Jugendhilfe in Würzburg mit. „Ich freue mich sehr auf die Aufgaben als Jugendhausleiterin und die Zusammenarbeit mit den Jugendlichen und Kolleginnen und Kollegen“.

Boxgruppe für Jugendliche

Gemeinsam mit dem Team des 9teen werden bereits Angebote und Aktionen für die kommende Zeit geplant. So sollen neben dem offenen Treff nun auch neue Angebote wie eine Boxgruppe für Jugendliche, eine Mädchengruppe und vielleicht auch die eine oder andere Party stattfinden. Zudem wird vom 27. Juni bis 8. Juli in Zusammenarbeit mit dem CJD Biberach im Jugendhaus 9teen die Wanderausstellung der Jugendmigrationsdienste „youniworth“ stattfinden. Dabei werden die Themen Jugend und Migration in einer interaktiven Ausstellung unter die Lupe genommen. 2022 verspricht also ein buntes Jahr im Jugendhaus 9teen zu werden.