Jugendgruppe des JDAV Biberach klettert in Kroatien

Als Ausfahrt der JDAV Sektion Biberach ging es für eine neunköpfige Gruppe zwei Wochen zum Klettern, Baden und wandern unter die Sonne Kroatiens.

Ziel war es, die Gruppe näher zusammen zu führen sowie die alpinen Möglichkeiten Kroatiens zu nutzen. Sehr spannend war es unter anderem da in Steinbrüchen geklettert werden konnte. Ebenso ist die Landschaft sehr unterschiedlich im Vergleich zu den Alpen und unseren Mittelgebirgen. Eine zusätzliche Herausforderung dabei war das sommerlich heiße Wetter von bis zu 36 Grad Celsius.

Die erste der beiden Wochen verbrachte die Gruppe auf einem Campingplatz nahe Rovinj, einer großen Stadt in Istrien. Die Lage dort ist perfekt gelegen, um fast täglich ein neues Klettergebiet in der Umgebung zu besuchen. Im Anschluss zum Klettern wurden regelmäßig Aktionen wie zum Beispiel eine Stand-Up-Paddle Tour zu einer Insel in der Umgebung unternommen. Auch die umliegenden Städte Dvigrad und Pazin wurden mehrmals erkundet, bevor es in der zweiten Woche weiter auf einen anderen Campingplatz in Premantura, ebenfalls in Istrien gelgen, ging. Dort standen eher Aktionen wie Wanderungen, andere Ausflüge und eine Bootstour auf dem Programm. Auch mit den mitgebrachten Fahrrädern ging es von beiden Campingplätzen aus auf Ausflüge.

Einige der Teilnehmer nutzten sogar die Freizeit, um an einer speziellen Anlage zu Wakeboarding oder einen Rundflug über die Gegend zu machen.

Die gesamt vegetarische Freizeit war bei den Teilnehmern ein unvergessliches Erlebnis, welches alle gerne wiederholen würden.