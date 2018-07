Jugendfußball prägt das Wochenende

Das kommende Wochenende im Bezirk der Fußball-Jugend steht ganz im Zeichen des Hallenfußballs. Dabei sind Teams von den Bambini bis zu den B-Junioren im Einsatz.

Von unserem MitarbeiterGünther Seidler

Die Vorrunde der B-Junioren-Bezirkshallenmeisterschaft findet am Samstag, 5. Dezember, 9 Uhr, in der Sporthalle in Schwendi statt. Insgesamt beteiligen sich 22 Mannschaften, die in fünf Gruppen eingeteilt sind, an diesem Kräftemessen. Am Sonntagmorgen, 6. Dezember, ab 9 Uhr stehen sich die Qualifikanten vom Vortag in der gleichen Halle zur Zwischenrunde gegenüber. Am Nachmittag wird dann von 13.30 Uhr an in der Endrunde der Bezirksmeister aus acht übrig gebliebenen Mannschaften ermittelt.

Das Bambini-Bezirks-Nikolausturnier wird in Ummendorf angepfiffen. Für die Endrunde der Bambini in der Sporthalle am Sonntag, 6. Dezember, haben sich acht Mannschaften aus der Vorrunde qualifiziert. Ab 13 Uhr werden die Fußball-Zwerge in zwei Gruppen zu je vier Mannschaften antreten, wo sie sich nach den gezeigten Leistungen zuerst im Halbfinale und danach im Finale wiedersehen werden.

Die F- Junioren werden am Wochenende in Sachen Fußball beim Nikolausturnier gewaltig gefordert. Am Samstag, 5. Dezember, wird in der Mali-Sporthalle in Biberach von 9 Uhr an die Zwischenrunde der Fußball-Lehrlinge ausgespielt.

Vier Fünfergruppen beteiligen sich an der Zwischenrunde, in der die Gruppen-Ersten und Zweiten die Endrunde erreichen. Diese wird am Sonntagmorgen, 6. Dezember, um 9.30 Uhr in der Sporthalle in Ummendorf angepfiffen. Hier stehen sich die acht besten Teams vom Samstag gegenüber.

Die Ersten und Zweiten jeder Gruppe bestreiten das Halbfinale (11.30 Uhr), die beiden Sieger spielen nach den Platzierungspielen das Endspiel (12.30 Uhr) um den Turniersieg.

Am Samstagmorgen, 5. Dezember, ab 10 Uhr wird in der Sporthalle in Ummendorf die Zwischenrunde der C- Junioren gespielt. Insgesamt haben sich zwanzig Mannschaften nach der Vorrunde qualifiziert, die sich bemühen werden als Gruppen-Erster oder Zweiter das Finale am 6. Januar 2010 zu erreichen. (nt)