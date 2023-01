Jugendfeuerwehr sammelt Christbäume

Die Jugendfeuerwehr Biberach sammelt ab Freitag wieder die Christbäume in Biberach und den Teilorten ein. Bereits seit mehr als 40 Jahren kümmern sich die Jugendlichen darum. Los geht es bereits am Freitag, 13. Januar. Im Rahmen der Christbaumsammlung werden auch die gelben Säcke an die Haushalte verteilt.

Gesammelt wird am Freitag, 13. Januar, ab 13 Uhr in Fünf Linden, Weißes Bild (Teil davon), Birkendorf, Talfeld (Teil davon), Altstadt sowie in der Innenstadt.

Weiter geht es am Samstag, 14. Januar, ab 8 Uhr in den Bereichen Talfeld (Rest), Bachlangen, Sandberg, Weißes Bild (Rest), Lindele, Gigelberg, Weingartenberg, äußeres Stadtgebiet, Wolfental und Hauderboschen. An diesem Tag sammelt auch die Jugendfeuerwehr in Stafflangen ab 9 Uhr Christbäume ein.

Am Samstag, 21. Januar, findet die Christbaumsammlung ab 8 Uhr statt in den Bereichen Hühnerfeld, Mittelberg, Schlierenbach, Galgenberg und Rißegg. In Mettenberg und Bergerhausen sammelt die Jugendgruppe der Feuerwehr Mettenberg.

Die Christbäume sollten gut sichtbar an den Straßenrand gelegt werden. Wenn möglich sollten die Christbäume an einem Platz zusammen bereitgelegt werden. Es werden keine eingetopften Bäume und Gartenabfälle mitgenommen.

Falls ein Baum vergessen wird, sind die Helfer an den Abholtagen unter der Telefonnummer 0178/7301400 erreichbar. Die Notrufnummer der Feuerwehr darf zu diesem Zweck nicht benutzt werden. Durch die Spenden der Bevölkerung wird die Kasse der Jugendfeuerwehr etwas aufgebessert, dadurch können sich Ausflüge, das Zeltlager oder auch die Ausrüstungen für die Jugendlichen finanziert werden. Alle Infos und die Möglichkeit zu spenden, gibt es auch unter www.christbaumsammlung-biberach.de