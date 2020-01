Jugendfeuerwehr rückt noch einmal aus

Folgende Gebiete sind am Samstag dran

Ein letztes Mal rückt die Feuerwehr in diesem Jahr zur Christbaumsammlung aus: Am Samstag, 18. Januar, sind folgende Gebiete dran: Bereich Hühnerfeld, Mittelberg, Schlierenbach, Galgenberg und Rißegg. Die Ortsteile Mettenberg und Bergerhausen werden von der Jugendgruppe Mettenberg abgedeckt. Falls ein Baum vergessen wird, kann am Abholtag unter der Telefonnummer 0177/1693006 angerufen werden. Die Notrufnummer 112 der Feuerwehr darf zu diesem Zweck nicht benutzt werden. Während der Christbaumsammlung verteilt die Jugendfeuerwehr auch die gelben Säcke in den genannten Gebieten.