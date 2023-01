Jugendfeuerwehr Biberach sammelt an drei Terminen im Januar Christbäume ein

Wohin mit dem ausgedienten Christbaum? Darum kümmert sich die Biberacher Jugendfeuerwehr schon seit mehr als 40 Jahren. Die Sammlung der Christbäume im Stadtgebiet findet 2023 am 13., 14. und am 21. Januar statt. Die Christbäume sollten gut sichtbar am Straßenrand gelagert beziehungsweise gesammelt werden, möglichst auf einem Platz. Eingetopfte Bäume und Gartenabfälle werden nicht mitgenommen, heißt es in einer Pressemitteilung weiter.

Die Christbaumsammlung startet am Freitag, 13. Januar, ab 13 Uhr in den Bereichen Fünf Linden, Weißes Bild (Teil davon), Birkendorf, Talfeld (Teil davon), Altstadt und Innenstadt. Am Samstag, 14. Januar, werden die Bäume ab 8 Uhr in den Gebieten Talfeld (Rest), Bachlangen, Sandberg, Weißes Bild (Rest), Lindele, Gigelberg, Weingartenberg, äußeres Stadtgebiet, Wolfental und Hauderboschen eingesammelt. Am Samstag, 21. Januar, ab 8 Uhr sind die Bereiche Hühnerfeld, Mittelberg, Schlierenbach, Galgenberg und Rißegg an der Reihe. Im Stadtteil Mettenberg und Bergerhausen sammelt die Jugendgruppe Mettenberg die Christbäume am gleichen Tag ein.

Falls ein Baum vergessen wird, ist die Jugendfeuerwehr an den Abholtagen unter der Telefonnummer 0178/7301400 erreichbar. Die Notrufnummer der Feuerwehr darf zu diesem Zweck laut Mitteilung nicht benutzt werden. Bei der Christbaumabholaktion verteilt die Jugendfeuerwehr auch die „Gelben Säcke“ im Stadtgebiet.

Wer Interesse hat, kann die Jugendlichen durch eine Spende an der Türe unterstützen. Damit werden Ausflüge, das Zeltlager oder auch die Ausrüstungen finanziert. Die Spende kann unter anderem auch online auf der Internetseite christbaumsammlung-biberach.de oder per Überweisung an den Förderverein der Jugendfeuerwehr Biberach getätigt werden.