Jugendfaustball – Württembergische Meisterschaft

Der Faustballdamennachwuchs von der U 18 weiblich erreichte am 29. Januar in Vaihingen mit Platz 3 das erklärte Ziel, einen Podestplatz zu erringen. Trainer Markus Hamberger standen die Spielerinnen Julia Bucher, Jana Haberbosch, Hannah Kratz, Katharina und Valerie Merk, Anne Mey sowie Carolin Rätz zur Verfügung. Favoriten auf den Titel waren die Teams Unterhaugstett 1 und TV Vaihingen/Enz. Die TG fand gegen die Gastgeber NLV Vaihingen in Satz 1 nicht zu ihrem Spiel und musste eine 9:11 Niederlage einstecken. Besser im Spiel konnte der zweite Satz mit 10:7 zum 1:1 Endstand gewonnen werden. Gegen Vaihingen/Enz schien nach einem 11:7 Satzgewinn eine Überraschung möglich, allerdings hatte die TG im zweiten Satz beim Stand von 7:7 einen Einbruch, bei dem die Gegnerinnen mit 4 Punkten nacheinander zum1:1 Einstand (7:11) ausgleichen konnten. Gegen den späteren Meister Unterhaugstett 1 startete Biberach in beiden Sätzen mit einem 3 beziehungsweise 4 Bällerückstand, sodass es zu keiner ausreichenden Gegenwehr der TG mehr kam und die 0:2 Niederlage (4:11, 4:11) deutlich ausfiel. In der entscheidenden Begegnung um Platz 3 traf Biberach auf den TV Unterhaugstett 2. Beide Sätze waren hart umkämpft und endeten jeweils erst in den letzten Minuten mit 2:0 (9:7, 10:6) zugunsten der TG, womit Rang 3 erspielt war. Trainer Hamberger: „Wenigstens hat in diesem Spiel die Moral gestimmt. Mit etwas Glück hätten wir die beiden ersten Spiele gewinnen können Eine Teilnahme an der SDM ist unwahrscheinlich, da diese voraussichtlich nur mit sechs Teilnehmern stattfinden wird und die TG nur als Nachrücker bei Absagen eine Chance bekäme.“