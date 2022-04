Jugendarbeit hat unter Corona besonders gelitten

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

„Corona hatte uns 2021 wieder fest im Griff“, resümierte Vorsitzender Christian Jeggle bei der Generalversammlung des Musikvereins Stafflangen. Außerhalb des musikalischen Geschehens wurden Aktionen wie der Christbaumverkauf, zwei Wertstoffsammlungen und der Kleiderverkauf für die Aktion Hoffnung durchgeführt. „Der stattliche Erlös dieser Vorhaben ist dem Fleiß unserer Mitglieder geschuldet“, lobte Jeggle. Die Proben im Sommer wurden größtenteils im Freien abgehalten, berichtete Dirigent Peter Schirmer. Mehrere Auftritte im kirchlichen Bereich habe es mit kleineren Ensembles gegeben. Und: „Vor Weihnachten haben wir an verschiedenen Plätzen im Ort Weihnachtslieder gespielt“, so Schirmer. Nach der Weihnachtspause ging der Probenbetrieb in reduzierter Besetzung weiter. „Für größere Veranstaltungen wie das Biberacher Schützenfest und das Kreismusikfest in Hochdorf brauchen wir aber wieder unsere alte Orchesterstärke“. Die musikalische Grundausbildung (MGA), der Einzelunterricht und der Theorieteil der D-Kurse zu Jahresbeginn hätten online stattgefunden, berichtete Jugendleiterin Daniela Dobler. „In der MGA werden zwölf Kinder unterrichtet und sechs Schüler sind im Einzelunterricht“. Die Probenarbeit der Gemeinschaftsjugendkapelle Young Harmony der Musikvereine Ingoldingen, Stafflangen und Steinhausen-Muttensweiler sei fast vollständig zum Erliegen gekommen, bedauerte Daniela Dobler. „Zudem sind die Vereine auf der Suche nach einer neuen musikalischen Leitung“. Schriftführerin Anna Jäckle berichtete von den wenigen Aktivitäten im Berichtsjahr. Detailliert stellte Norbert Bleicher die Ein- und Ausgaben der einzelnen Finanzbereiche dar. Erfreut war der Kassier über das Ergebnis im Wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb und über das Spendenaufkommen im idealen Bereich. Zu den Spendern zähle auch Dirigent Schirmer, „er hat uns sein Honorar während Corona gespendet“, verriet Bleicher. Bei den Wahlen wurden Felix Jäckle als aktiver Beisitzer, Kassier Norbert Bleicher und die Kassenprüfer Karl Jäckle und Andreas Jeggle in ihren Ämtern bestätigt. Schriftführerin Anna Jäckle kandidierte nicht mehr. Für sie wurde Philipp Schmid gewählt. Für 30-jährige Tätigkeit erhielt Tanja Meier die goldene Ehrennadel mit Urkunde von Walter Meseck vom Blasmusikkreisverband Biberach und für 10 Jahre wurde Saskia Dallmann mit der bronzenen Ehrennadel geehrt.