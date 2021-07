Jugendamt stellen neuen Handlungsleitfaden vor

Die Mitglieder des Jugendhilfeausschusses haben sich in ihrer jüngsten Sitzung mit dem Thema Kinderschutz beschäftigt.

Zu Beginn der Sitzung wurde die neue Kinderschutzkonzeption des Jugendamts vorgestellt. Diese richtet sich als Handlungsleitfaden in erster Linie an die eigenen Mitarbeitenden. Sie führt alle bisherigen einzelnen Richtlinien und Formulare zusammen. Eine große Rolle spielte dabei der Ansatz „Signs of Safety“ und seine Methoden, nach dem das Kreisjugendamt seit 2017 arbeitet. Berücksichtigt wurden aber auch neue gesetzliche Vorgaben und Hinweise der Kommission Kinderschutz des Landes Baden-Württemberg. So sind beispielsweise die Zusammenarbeit und der Austausch mit dem Familiengericht ein wichtiger Baustein.

Begleitende Praxisforschung

Der Ansatz „Signs of Safety“ stand auch im weiteren Verlauf der Sitzung im Fokus: Professor Stefan Godehardt-Bestmann vom Europäischen Institut für Sozialforschung in Berlin stellte die Ergebnisse seiner Begleitforschung zur Implementation des Ansatzes im Jugendamt vor. Diese hatte er seit 2018 mit sozialwissenschaftlichen Methoden begleitet. Er lobte den Mut des Jugendamts, als Erstes in Deutschland mit diesem international schon sehr verbreiteten und renommierten Ansatz zu arbeiten. Die Ergebnisse seiner Forschung geben dem Jugendamt Recht: Aus der Perspektive der betroffenen Familien, mit denen Interviews geführt wurden, ermöglichten vor allem die Methoden ein viel besseres Verständnis der Prozesse und Abläufe in Kinderschutzfällen. Durch Visualisierung gelinge es auch, die Kinder viel besser einzubeziehen. Aus Sicht der Fachkräfte sei es mit den Methoden und der Haltung von „Signs of Safety“ leichter, die Situation in einer Familie differenziert einzuschätzen und die notwendige Arbeitsebene herzustellen.

Angebote in Pandemiezeiten

Den Abschluss der Sitzung bildete eine Präsentation des Jugendhilfeträgers Lernen Fördern Biberach. Jenny Krug zeigte auf, wie Kinder und Jugendliche auch unter Corona-Bedingungen betreut und unterstützt werden konnten. Unter anderem hatte der Verein ein Corona-Mobil eingerichtet. Das Fahrzeug, bestückt mit Spielsachen und Sonnenschutz, bot Familien einen Platz, um sich an geeigneten Stellen im Freien treffen zu können und den Kontakt aufrechtzuerhalten. Auch die Angebote in der Einrichtung wurden um eine Unterstützung beim Homeschooling erweitert. Landrat Heiko Schmid dankte Jenny Krug stellvertretend für alle Träger der Jugendhilfe im Landkreis für ihren Einsatz und ihr flexibles Agieren während der Pandemie. Auch in der nun anstehenden Phase des „Aufholens nach Corona“ seien die Träger sehr gefragt. „Die Kinder und Jugendlichen müssen jetzt besonders in den Blick genommen werden“, so Schmid.