Jugend zeigt sich beim Biberacher Reitturnier in guter Form

Insgesamt 293 Nachwuchsreiter sind beim Jugendturnier der RVG Biberach auf der Anlage am St.-Georgs-Weg an den Start gegangen. Bei 15 Prüfungen zeigten sie ihr Können in Dressur und Springen. Die Teilnehmer kamen aus Oberschwaben-Allgäu, aus dem Bodenseekreis und dem Großraum Stuttgart.

Nelly Kohler (RC Rißegg/Sierra) gewann die goldene Schleife beim ersten Wettkampf des Turniers, einem Dressurwettbewerb, der zur Qualifikation zur Kreismeisterschaft (U16) in den Leistungsklasse 0/6/7 gehört. In der Dressurprüfung A* setzte sich Johannes Hagel (RFV Zollenreute/Avantino) vor Hannah Fehr (RV Oberallgäu Muderbolz/Souy) und Janina Mayer (RV Mietingen/Stilano) durch.

Der Führzügelwettbewerb für die Kleinsten wurde in zwei Abteilungen ausgetragen. In Abteilung eins gingen die goldene und silberne Schleife nach Moosbeuren: Elena Emsberger (afu Verdano v.d. vossenjacht) siegte vor Emily Müller (Galina Sunday). Lenya König (RV Sulmingen/Bobby) bekam auch die silberne Schleife. In Abteilung zwei waren Mia-Elisa Emsberger (Moosbeuren/Prinz Poldi), Leonard von Langsdorff (Biberach/Oralee) und Lisa-Maria Sproll (RFV Laupheim/Pearl S) erfolgreich.

Beim Dressurwettbewerb gingen der erste und der zweite Platz an Isabelle Rahn (Coconut) und Lilly von Langsdorff (Orallee/beide RVG Biberach) sowie Rang drei an Sarah Chiara Ott (RV Lußhof Laupheim/Avril Lavigene). In dieser Prüfung waren weitere Reiterinnen aus Biberach erfolgreich. Die Schleifen wurden an Ronya Rolka mit Royal und Marla Cetin mit Lara übergeben. Im Stilspringwettbewerb mit erlaubter Zeit, widerum eine Qualifikation zur Kreismeisterschaft der unter Sechzehnjährigen, gewann Fiona Reich mit Lucky Lou vor Maxime Füß mit Rich River, beide RSG Öpfingen.

Breite fördern

Die Reitervereinigung Biberach vergibt einen Kombinationspreis für den Stilspringwettbewerb mit dem Dressurwettbewerb. Die Schleifen bekamen Lena Stadler (RSC Rupertshof) mit Nici Bee vor Maike Pawlak (RFV Ochsenhausen) mit Qualight Quera und Amelie Schiener (RFV Schwendi) mit Coronto überreicht.

Die Anforderungen an die Reiter stiegen mit den schwereren Springprüfungen der Klassen A* und A**. Die Siege der Stilspringprüfung A* die zur Kreismeisterschaft der Junioren in den Leistungsklassen 5/6 qualifizieren, verbuchte Liv Emma Sauter (VSFP Gestüt Lerchenhof).

In der Stilspringprüfung A** wurden die Schleifen an Leonie Ederle (RFV Bad Schussenried) mit Limelight, Jannik Kästle (RSG Öpfingen) mit Nabuco und Marie Leuthold (RV Fronhofen) mit Clarado übergeben. In der Dressurreiterprüfung Kl. A, Qualifikation zur Kreismeisterschaft der Junioren Leistungsklasse 5/6, gewann Louisa Reisch (RFV Bad Schussenried) mit Diego vor Janina Mayer (RV Mietingen) mit Stilano und Pia-Luise Wenzler aus Biberach mit Shalimar.

In der Dressurprüfung Klasse L* auf Trense geritten kam Victoria Amman (RC Rißegg) mit Despina auf den ersten Platz, gefolgt von Lorena Wolf (RFV Wolfegg) mit Loxley. Der dritte Platz ging an Liv Emma Sauter (VSFP Gestüt Lerchenhof) mit Mr. Bubble.

Der Wettbewerb Schritt-Trab-Galopp, Qualifikation zum Nachwuchscup der unter Vierzehnjährigen, wurde in vier Abteilungen ausgetragen. Die Schleifen der ersten Abteilung wurden Natasha von Reinersdorff mit Crunchy Nut für den ersten Platz. In der zweiten Abteilung gewann Anna Hammer (RSC Ruppertshof) mit Avec l‘amoure. In der dritten Abteilung wurden die goldene Schleife an Sofie Made (RFV Isny-Rohrdorff) mit Lady übergeben. In der vierten Abteilung war Louisa Failer (RFV Lieshof) mit Thor du Tabeillon erfolgreich.

Aufgrund der hohen Teilnehmerzahl wurde der Ponyreiter-Wettbewerb Schritt-Trab-Galopp, ebenfalls eine Qualifikation zum Nachwuchscup, in fünf Abteilungen ausgetragen. In der ersten Abteilung gewann Vivian Proppe (RFV Ehingen) mit Champ of Cassedy. Die Sieger der zweiten Abteilung waren Samira Wiest (RFV Kißlegg) mit Cracker Dust, Lilly von Langsdorff (RVG Biberach) mit Oralee und Nico Emsberger (RV Moosbeuren) mit Prinz Poldi.

Die Schleifen der dritten Abteilung gingen an Carla Witzemann mit Mona Lisa, Marla Cetin (RVG Biberach) mit Lara und Mira Münz (RFV Ulm-Wiblingen) mit One Direction. In der vierten Abteilung waren Carla Danner (RFV Schwendi) mit Balisto, Lisa Stumpp (RFV Biberach) mit Lady Lou und Jana Roth (RFV Fronhofen) mit Polly erfolgreich. Die Schleifen der letzten Abteilung wurden an Talisha Weiß (RFV Schwendi) mit Buddy, Franka Eble mit Pina und Mara Götz (beide Biberach) mit Spike überreicht.

Turnierleitung sehr zufrieden

Die erste Prüfung, ein Springreiterwettbewerb mit Qualifikation zum Nachwuchscup der unter Vierzehnjährigen in der Leistungsklasse 0, entschieden Elisas Walter (RG Heufelden) mit Amie, Sofie Made mit Lady und Chiara Rudhart (beide RFV Isny-Rohrdorf) mit Lorella unter sich. Die Schleifen der Springprüfung Klasse A* gingen an Sophia Bailer aus Rißegg mit Cocabella auf dem ersten und Lisa Bräuninger (RFV Ehestetten) mit Queens Sunshine auf dem zweiten Platz. Die letzte Prüfung des Turnierwochenendes, eine Stilspringprüfung Klasse L, gewann Leonie Immler (RVC Gutenberg) mit Coco Caballo.

Für die RVG Biberach belegt in der Kreismeisterschaft Dressur Leistungsklasse 4 (+5) derzeit Theresia Leicht den vierten Platz. Die Plätze zwei und drei der Leistungsklasse 5/6 U18 gehen an Pia Wenzler und Kathy Gut. Für den Nachwuchscup Leistungsklasse 0 U14 sind derzeit neun Mädchen für Biberach qualifiziert. Im Springen steht Ronja Rolka (U14) derzeit auf dem dritten Platz.

Michaela von Langsdorff, die Vorsitzende der Reitervereinigung Biberach, und Turnierleiterin Nicola Praxel zeigten sich sehr zufrieden mit Ablauf und Ergebnissen des diesjährigen Jugendturniers.