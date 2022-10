Jugend-Turnier beim Tennisverein Hühnerfeld

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Der TVB veranstaltete am 3. Oktober schon das dritte LK-Turnier in diesem Jahr. 74 Kinder und Jugendliche von Überlingen bis Stuttgart meldeten sich an und traten in den Konkurrenzen U12 bis U18 an. Ziel war es, dass die Youngster ohne große Anfahrtswege Matchpraxis sammeln konnten. Das Turnier wurde im Spiralmodus ausgetragen, sodass jeder Teilnehmer zwei garantierte Matches bekam. Dies bedeutete über 70 Begegnungen auf 11 Sandplätzen. Dank einer hervorragenden Organisation und Planung seitens der Turnierleitung (Martina Wallach, Tina Wasner, Silke Müller) und der zahlreichen Helfern lief der Tag reibungslos ab.

Glück hatte der Veranstalter auch mit dem Wetter. Zwar hatte es die ganze Nacht geregnet, aber pünktlich zu Turnierbeginn kam die Herbstsonne raus. Passend dazu wurden die Akteure von der clubeigenen Pizzeria mit italienischen Speisen verwöhnt. Der Turnier-Erlös kommt der Jugend des TVB in Form von einer Tischtennisplatte zugute.