Jugend lädt zum Nightfever in Kirche ein

Die St. Martinskirche öffnet am Freitag, 29. März, ihre Pforten für das große Nightfever während der langen Einkaufsnacht. Jugendliche und junge Erwachsene aus katholischen Jugendbewegungen organisieren das Nightfever.

Die Idee des Nightfevers entstand aus dem Weltjugendtag in Köln im Jahr 2005 heraus. Seither gibt es diese Initiative mit identischem Ablauf weltweit. Das Nightfever in Biberach beginnt um 19 Uhr mit der Heiligen Messe, die Pfarrer Paul Odoeme zelebriert. Anschließend wird die Kirche in ansprechendes Licht getaucht und die Eucharistie in der Monstranz ausgesetzt. Jugendliche und junge Erwachsene verschenken auf dem Marktplatz an Passanten Kerzen. Die Veranstalter laden die Besucher ein, in der Kirche eine Kerze zu entzünden, sich von der Atmosphäre und der Musik berühren zu lassen oder einfach zu verweilen. Die Jugend-2000-Band gestaltet den Abend musikalisch und trägt wie die Jahre zuvot durch Lieder und Impulse zu einer besinnlichen und berührenden Atmosphäre bei. Priester stehen für Gespräche sowie das Sakrament der Versöhnung bereit. Zudem haben die Besucher die Möglichkeit, Gebetsanliegen zu hinterlassen oder eine Bibelstelle zu ziehen. Der Abend wird gegen 22.45 Uhr mit der Komplet – dem Nachtgebet der Kirche – enden.