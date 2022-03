Jugend des Deutschen Alpenvereins tagt in Biberach

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Am Wochenende vom 25. März fand in Biberach der Landesjugendleitertag statt, ein Tag an dem alle Jugendleiter der JDAV Baden-Württemberg zusammentreffen, um gemeinsam Entscheidungen über die Zukunft des Vereines zu treffen, Freundschaften zu knüpfen und Spaß zu haben. Da aufgrund von Corona die letzten beiden Landesjugendleitertage ausgefallen waren, war es eine große Ehre und Herausforderung zugleich, den ersten nach Corona stattfindenden Landesjugendleitertag veranstalten zu dürfen. Nach vielen Wochen der Vorbereitung wurden dann die ersten Teilnehmer in Empfang genommen. Zu Fuß ging es vom Bahnhof zur Mali-Schule, an der sie sich einquartierten und anschließend mit Essen versorgt wurden. Gegen Nachmittag gab es dann erste Besprechungen und diverse Workshops wie beispielsweise Upcycling, bei dem alte Seile zu Armbändern, Gürteln oder Uhren verarbeitet wurden. Nach dem Abendessen ging es dann noch ins Jugendhaus, um den Abend ausklingen zu lassen.

Am nächsten Tag gab es wieder Besprechungen und Wahlen, bei denen unter anderem wichtige Vertreter der JDAV oder andere wichtige Ämter wie Kassenprüfer gewählt wurden. Nachmittags, nach den Besprechungen, verabschiedeten sich die Teilnehmer voneinander und reisten zurück nach Hause. Dann ging die Arbeit jedoch erst los: Helfer der JDAV Biberach begannen, das Jugendhaus zu putzen, die Stühle und Tische in der Schule aufzuräumen, die Schlafräume zu reinigen und das dreckige Geschirr in der Küche zu waschen. Bis spät Abends waren sie noch damit beschäftigt aufzuräumen, bis schließlich auch sie nach Hause gehen konnten.

Trotz der aufgrund von COVID-19 recht niedrigen Teilnehmerzahlen war die Aktion ein voller Erfolg und ein guter Start der JDAV in ein noch ereignisreiches 2022.