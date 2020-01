Judith Riotte übernimmt Vorsitz von Timo Locherer

Der Stadtverband der Jungen Union (JU) Biberach hat eine neue Vorsitzende. Bei der Hauptversammlung wählten die Mitglieder die 18-Jährige zur Nachfolgerin von Timo Locherer. Locherer, der seit 2015 an der Spitze des Stadtverbands stand, trat aus zeitlichen Gründen nicht mehr an.

Judith Riotte wird von den Stellvertretern Timo Locherer, Timo Abele und Steffen Kössler unterstützt. Als Finanzreferent wurde Jana Ladel gewählt. Timon Schwarz als Geschäftsführer, Fabian Kosok als Medienbeauftragter und Martin Pretzel als neuer Pressereferent komplettieren den Vorstand. Beisitzer sind im kommenden Jahr Lukas Abele, Nico Locherer und Lucas Bammert.

Im kommenden Jahr wollen die neue Vorsitzende Judith Riotte und ihr Team den Stadtverband noch aktiver machen und die Mitgliederzahl, die aktuell bei knapp 50 liegt, steigern. Weiterhin möchte sich die Junge Union vor allem für die jungen Biberacher einsetzen und dabei das ein oder andere Projekt vorantreiben. Neben der Lokalpolitik ist im kommenden Jahr unter anderem ein Berlin-Besuch geplant.

In seinem Bericht blickte Locherer auf viele Veranstaltungen zurück und betonte die Wichtigkeit der Jungen Union in der Stadt Biberach. So habe sich die JU besonders für verlängerte Öffnungszeiten des Christkindles-Markts sowie eine durchgehende nächtliche Beleuchtung während des Schützenfests eingesetzt. Spannende Diskussionen, tolle Ausflüge und auch die politische Arbeit mit den Abgeordneten in den Wahlkämpfen hätten eine erfolgreiche Amtszeit abgerundet, so Locherer.

Gastredner bei der Hauptversammlung waren der Bundestagsabgeordnete Josef Rief und der Landtagsabgeordnete Thomas Dörflinger. Beide bedankten sich für das aktive Engagement und das Mitwirken der JU in der regionalen Politik.