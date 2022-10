Jubiläumstreffen der Lions Clubs aus Burgdorf und Biberach

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Seit 60 Jahren pflegen die Lions Clubs aus Biberach und Burgdorf (in der Nähe von Bern) im Rahmen von jährlichen Jumelagetreffen einen auf Herzlichkeit und gegenseitige Freundschaft basierenden Austausch.

Nach zuletzt eintägigen jährlichen Partnerschaftstreffen an verschiedenen Orten beiderseits der Deutsch-Schweizerischen Grenze traf sich eine Gruppe von 47 Lions Freunden beider Clubs am 17./18. September aus diesem gegebenen Anlass wieder einmal zweitägig in Burgdorf. Das von Werner Kugler, dem Jumelage- Delegierten der Schweizer Lionsfreunde perfekt organisierte, erlebnisreiche Jubiläumsprogramm war fokussiert auf die in den letzten Jahren in Burgdorf realisierten kulturellen Meilensteine: die Renovationen des Schlosses sowie des Casinotheaters Burgdorf. Nach sehr kurzweiligen eindrucksvollen Führungen durch beide Institutionen bildete der gemeinsame Festabend im Assisensaal auf Schloss Burgdorf unter dem Motto „Die Präsidenten haben das Wort“ den Höhepunkt des diesjährigen Partnerschaftstreffens und den Ausklang des ersten Tages.

Als Gastredner erinnerte Dr. Jürgen Braunger, der aktuelle Präsident des Lions Club Biberach in einer alle Anwesenden beeindruckenden Jubiläumsansprache an die von spontaner Herzlichkeit geprägte erste Begegnung mit einer Burgdorfer Delegation im Jahre 1961 in Biberach sowie den offiziellen Abschluss der Jumelage im Herbst 1962 im Hotel „Zum Goldenen Rad“ in Biberach. Er betonte die stets freundschaftlich menschenverbindende Wirkung der nunmehr 60-jährigen länderübergreifenden Jumelage beider Lions Clubs und deren besondere Bedeutung und Werthaltigkeit gerade unter dem Eindruck der aktuellen Kriegsgeschehen in unserer osteuropäischen Nachbarschaft.

Der zweite Tag war durch intensive partnerschaftliche Gespräche im Rahmen einer Wanderung zu einer als gemeinsames Activity-Projekt 2022 von mehreren Burgdorfer Service-Clubs errichteten Grillstelle nahe Burgdorf mit Blick auf das verschneite Eiger-Mönch-Jungfrau-Bergpanorama geprägt. Bei strahlendem Sonnenschein bildete das gemeinsame Grillen und der Verzehr von diversen, eigeninitiativ von den Burgdorfer Lionsfreunden bereitgestellten Köstlichkeiten ein weiteres unvergessliches Highlight des diesjährigen Jubiläums-Jumelagetreffens.