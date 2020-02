Jubiläumsprogramm zum 100. Geburtstag

Am 30. Juni wäre der Biberacher Ehrenbürger Bruno Frey 100 Jahre alt geworden. Aus diesem Anlass erinnert die Biberacher Bruno-Frey-Stiftung mit einem großen Jubiläumsprogramm an ihren Gründer, der kurz vor seinem Tod im Jahr 2005 sein gesamtes Vermögen in die Stiftung eingebracht hat. Den Auftakt des Jubiläumsprogramms bildet eine Gedenkfeier am Sonntag, 23. Februar, dem Todestag von Bruno Frey. Beginn ist um 11 Uhr in der Aussegnungshalle auf dem Stadtfriedhof.

Am 30. Juni 1920 als Sohn des Schultheißenassistenten geboren, erlebte Bruno Frey seine Kindheit und Jugend in Biberach. Nach dem Krieg nahm er 1945 ein Jurastudium auf und konnte in der aufblühenden Wirtschaft der Nachkriegsjahre schnell Fuß fassen. Mit Kreativität und Tatkraft gelang es ihm, eine marode Maschinenfabrik im Kreis Hanau in ein florierendes Unternehmen zu verwandeln, das erfolgreich Filzherstellungsmaschinen produzierte. Es folgten weitere erfolgreiche Firmenbeteiligungen in unterschiedlichsten Branchen und der erlernte Beruf rückte zunehmend in den Hintergrund. Von 1960 bis 1980 wirkte er als Arbeitsrichter am Landesarbeitsgericht in Frankfurt.

Trotz seines beruflichen Erfolgs vergaß Bruno Frey nie die Menschen, die auf der Schattenseite des Lebens stehen. Mit der Gründung der Bruno-Frey-Stiftung verfolgte er zwei Ziele: die Unterstützung der musischen und kulturellen Erziehung der Jugend sowie die Unterstützung von bedürftigen Personen in Stadt und Kreis Biberach.

Untrennbar verbunden ist der Name Bruno Frey mit der Jugendmusikschule der Stadt: Mit einem großzügigen Stiftungs- und Schenkungsvertrag ermöglichte Bruno Frey den Neubau der Musikschule. Zur Einweihung des Gebäudes 1991 schenkte er der Stadt einen wertvollen Steinway-Konzertflügel und lobte einen jährlichen Musikpreis für den künstlerischen Nachwuchs aus.

Die Stadt Biberach würdigte seine außerordentlichen Verdienste um die Biberacher Musikschule und ernannte ihn 1993 zum Ehrenbürger. Anlässlich des zehnjährigen Bestehens des Neubaus der Jugendmusikschule im Jahr 2001 erhielt sie den Namen ihres Gründers und heißt seither „Bruno-Frey-Musikschule“.

Anlässlich des Jubiläumsprogramms gibt es über den gesamten Sommer mehrere Konzerte in Biberach, Ummendorf und Ochsenhausen. Das erste davon findet am Freitag, 6. März, um 19 Uhr in der Landesakademie Ochsenhausen statt. Das Klavierduo ShinPark, Bruno-Frey-Musikpreisträger 2018, spielt Werke von Beethoven, Schubert, Barber und Ravel. Weitere hochkarätige Konzerte folgen über das gesamte Jahr verteilt.

Den Schlusspunkt setzt dann ab Samstag, 26. September, der Musikzirkus der Jugendkunstschule, der in der Stadthalle seine Version der „Zauberflöte“ aufführt. Daran beteiligt werden rund 130 Kinder und Jugendliche aus den Bereichen Tanz, Theater, Gesang und Zirkus sein. Die letzte von insgesamt sechs Aufführungen ist am 10. Oktober.