Jubiläumsfeier zum 50-jährigen Bestehen

Ein halbes Jahrhundert ist der Obst- und Gartenbauverein Stafflangen nun alt. Ein Jubiläum, das den traditionellen Adventskaffee in der Festhalle zu einem ganz besonderen Fest werden ließ. Denn nicht nur die aufwändige Dekoration strahlte in vorweihnachtlichem Glanz, auch die Gründungsmitglieder freuten sich über die Aufmerksamkeit und die Geschenke, die ihnen an diesem Nachmittag überreicht wurden. Die feierliche Stimmung unterstrich das musikalische Rahmenprogramm der Gruppe StafflBlech.

Für die Stadt Biberach überbrachte Erster Bürgermeister Ralf Miller die Glückwünsche zum Vereinsjubiläum. Er betonte, dass der Obst- und Gartenbauverein für ganz aktuelle Themen stehe. So liege beispielsweise der Anbau regionaler Lebensmittel zur Selbstversorgung wieder voll im Trend. Ortsvorsteher Helmut Müller dankte für das ehrenamtliche Engagement des Vereins, der eine Bereicherung für Stafflangen sei. Er würde sich sehr über eine Veranstaltung freuen, die pflegeleichte Gartengestaltungen als umweltfreundliche Alternativen zu Stein- und Betonwüsten vermittelt. Otto Deeng, Vorsitzender des Kreisverbandes der Obst- und Gartenbauvereine im Kreis Biberach, lobte das Veranstaltungsprogramm des Vereins. Diesem sei es zudem gelungen, sich für die Zukunft gut aufzustellen.

Alle Redner wiesen mit Blick auf die fortlaufende Debatte über Natur- und Umweltschutz auf die Bedeutung von Zusammenschlüssen wie dem Obst- und Gartenbauverein hin. Im Gepäck hatten sie alle auch Jubiläumgeschenke, von finanziellen Unterstützungen, über einen Verpflegungsgutschein für den nächsten Jahresausflug bis hin zu einem Gutschein für einen Obstbaum.

Daniel Jenewein, Vorsitzender des Vereins, sah die Redebeiträge als Ansporn für die Mitglieder an, sich weiter für die gute Sache des Obst- und Gartenbaus einzusetzen. Aus der Geschichte des Vereins, der 1969 gegründet wurde, berichtete Ehrenvorsitzende Elisabeth Jeggle und hob vor allem die Leistung der Frauen hervor.

Die aktuellen Ziele des Vereins stellte Vorsitzender Jenewein anschließend dar. Eine Herzenzangelegenheit des Vereins sei es, den Menschen generationenübergreifend ein Verständnis für die Natur nahezubringen. Es sollen Wege aufgezeigt werden, wie ein ertragreicher Obst- und Gartenbau gleichzeitig seinen Beitrag für Natur- und Umweltschutz leisten kann.