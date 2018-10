JU Biberach plant Aktionen für die Organspende

Der Kreisverband der Jungen Union (JU) Biberach fordert eine Reform des deutschen Organspende-Systems. Unterstützung erfahren sie dabei von CDU-Generalsekretär Manuel Hagel.

Die Zahl der Organspender sei so niedrig wie zuletzt vor 20 Jahren, meldet die Deutsche Stiftung für Organspende. Die Ursache liege darin, dass nur wenige Mitbürger einen Organspendeausweis besäßen. Nur wer sich bewusst dafür entscheidet, Organspender zu werden, kommt auch als potenzieller Spender infrage. Das deutsche System brauche dringend einen Neustart, findet die Biberacher Junge Union und unterstützt die Vorschläge von Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) und dem Bundestagsabgeordneter Stephan Pilsinger (CSU). Spahn fordert die Widerspruchsregelung, die jeden automatisch mit dem Eintritt ins 18. Lebensjahr zum potenziellen Organspender macht, außer derjenige spricht sich aktiv dagegen aus. Dagegen steht die verbindliche Entscheidungslösung von Stephan Pilsinger. Jeder Bürger müsse sich bewusst für oder gegen eine Organspende aussprechen können. „Beide Vorschläge wären ein enormer Fortschritt für Deutschland und könnten die Anzahl an Organspender steigern, aber dafür müssten sich unsere Bundespolitiker erst einmal einig werden und das kann dauern“, so JU-Mitglied Alexander Schreiner.

Die CDU diskutiert erst am Bundesparteitag im Dezember 2018 über das Thema. Der Kreisverband der JU Biberach will sich bereits jetzt aktiv für die Organspende einsetzen und seine Mitglieder und Mitbürger aufklären. Jedes JU-Mitglied erhält Organspendeausweise und Informationsmaterialien. Darüber hinaus will die JU bei weiteren Veranstaltungen für die Organspende werben. „Wir als JU-Kreisverband wollen mit gutem Beispiel vorangehen“, so JU-Vorsitzender Florian Nußbaumer.