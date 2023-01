Josefine ist das Biberacher Neujahrsbaby

3520 Gramm schwer und 51 Zentimeter groß: Die kleine Josefine Christiane Koch ist das erste Baby, das 2023 im Biberacher Geburtszentrum das Licht der Welt erblickte. Mit dem Start in das neue Jahr blickt das Sana-Klinikum Landkreis Biberach mit 949 Geburten auf ein weiteres geburtenreiches Rekordjahr zurück.

Noch während die letzten Feuerwerkskörper durch die Nacht knallten, hallten die ersten Baby-Schreie durch das Geburtszentrum des Biberacher Klinikums: Um 5.28 Uhr kam die kleine Josefine Christiane per Kaiserschnitt zur Welt und bescherte Familie Koch einen besonders schönen Start in das neue Jahr. „Der errechnete Geburtstermin war bereits am 25. Dezember, jetzt ist aus unserem Weihnachtswunder ein Neujahrswunder geworden“, erzählt die Mutter Antonia Koch. „Besonders bedanken möchten wir uns bei unserer Hebamme Frau Kunkel, die uns wunderbar durch die Geburt geführt und jederzeit in unserem Bauchgefühl bestärkt hat.“ Letztlich hatte sich Josefine nicht richtig in den Geburtskanal hineindrehen wollen, sodass die betreuende Ärztin Sophia Eisebraun schließlich einen Kaiserschnitt vornahm. „Dabei haben wir festgestellt, dass Josefine die Nabelschnur um den Hals gewickelt hatte“, erklärt die Gynäkologin. „Es war also die absolut richtige Entscheidung für Mutter und Kind.“

Die leitende Hebamme Hildegard Schlumberger sagte laut der Sana-Mitteilung, auch nach vielen Jahren sei jede Geburt etwas Besonderes.Der Chefarzt Dominic Varga ergänzt: „Wir alle freuen uns jedes Mal mit den Eltern und den Geschwistern und geben unser Bestes, um für einen gelungenen Start in das gemeinsame Familienglück zu sorgen.“

Geboren in Biberach – das Motto des Schwangeren- und Geburtszentrums gilt für immer mehr Kinder im Landkreis und darüber hinaus. Allein im vergangenen Jahr entschieden sich 949 werdende Mütter für das Biberacher Zentralklinikum, darunter 452 Erstgebärende. Die insgesamt 475 Jungen und 474 Mädchen machten 2022 zu einem Rekordjahr. Dabei wog das leichteste Baby nur 1915 Gramm, wohingegen das schwerste mehr als 5000 Gramm auf die Waage brachte.